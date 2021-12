Atlético de Madrid | ‘El Pato’ Fillol frappe Luis Suárez pour sa controverse avec le changement

22/12/2021 à 19:26 CET

Samedi dernier Luis Suárez était d’actualité après avoir été remplacé dans la défaite de Atlético de Madrid contre Séville, après avoir montré une mauvaise attitude. Le geste n’a pas plu à beaucoup, ce qui a déclenché la polémique. L’Uruguayen est sorti renfrogné et a jeté son tibia, en guise de protestation claire contre la décision du Cholo Siméone pour le remplacer.

L’incident a suscité plusieurs polémiques, tant en Espagne qu’à l’étranger. L’un d’eux était celui qui mettait en vedette le légendaire gardien de but ‘Le canard‘ Fillol, qui a tout accusé contre l’Uruguayen d’Argentine : « il est ingrat« , a attisé l’idole de River Plate et de l’équipe nationale argentine dans un entretien avec ‘La Red’. » Je ne le connais pas, hein ? … C’est peut-être un gars humble, mais avec cette attitude, il était ingrat. Il faut avoir de la grandeur et être reconnaissant dans la vie« il ajouta.

Finalement, ‘Le canard‘il a condamné: « Pour moi, ce qu’il a fait, c’est parce qu’il veut y aller. Pour moi, il n’y a pas de retour et il le sait, car c’est un garçon de football, avec beaucoup d’expérience. Il aura dit ‘avec cette attitude je n’ai pas de retour’. Mais n’avait aucun souvenir de quand il est arrivé, comment il est arrivé et pourquoi il est arrivé (se référant à sa marche turbulente du FC Barcelona).