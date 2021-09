Atlético de Madrid et Grenade, deux équipes antagonistes dans les dernières minutes

in

L’Atlético de Madrid et Grenade sont devenus les principaux protagonistes dans les dernières minutes de ce début de Liga 2021/22. Tandis que les colchoneros ont ajouté un total de cinq points dans les cinq dernières minutes de jeu, Grenade a fait le contraire : il restait des points contre Valence (2), le Real Betis (1) et le FC Barcelone (2).

Les rojiblancos, qui sont revenus de manière épique contre Getafe avec deux buts de Luis Suárez, C’est l’équipe qui a le plus de détermination dans les phases finales : elles sont sorties gracieusement contre Villarreal (1), RCD Espanyol (2) et Getafe (2). Avec un total de 14 points en début de journée, les colchoneros sont classé deuxième après le Real Madrid.

5 – #GranadaCF est l’équipe de @LaLiga cette saison qui a perdu le plus de points dans les cinq dernières minutes du match (cinq : deux contre Valence, un contre le Real Betis et deux contre Barcelone). Temple #AskOptaJosé #AskOpta #AskOpta https://t.co/Q0rg1eqUHY pic.twitter.com/kFuv8TPm9h – OptaJose (@OptaJose) 24 septembre 2021

L’équipe Nasrid, pour sa part, a vécu le contraire : il a laissé filer la victoire contre Valence et Barcelone et ne sait toujours pas ce que c’est que de gagner en ce début de saison aux mains de Robert Moreno, venu à Los Cármenes pour remplacer Diego Martínez, la tête de la meilleure scène de l’histoire du club.

Des objectifs différents pour les deux équipes

L’Atlético de Madrid a entamé la saison 2021/22 avec le grand objectif de maintenir l’hégémonie en Liga face à la menace du Real Madrid, Barcelone ou Séville et de franchir une nouvelle étape en Ligue des champions.: Après avoir perdu deux finales en 2014 et 2016, les rojiblancos rêvent de remporter le titre pour la première fois de leur histoire.

Grenade, quant à lui, a entamé une nouvelle étape avec Robert Moreno à la barre et la réalité est que l’équipe a perdu le potentiel pour répéter l’exploit de terminer dans les positions européennes.. La permanence va de soi et le grand objectif est de finir dans la première moitié de tableau et pour cela, des joueurs comme Monchu, Rubén Rochina ou Luís Maximiano.