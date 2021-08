Atlético de Madrid – Feyenoord : Horaire et où regarder le match amical de pré-saison à la télévision

in

08/07/2021 à 19:14 CEST

Ronald Gonçalves

Le Athlète de Madrid, actuels champions en titre de LaLiga Santander, culmineront leur période de matchs amicaux de pré-saison contre lui Feyenoord, devant ceux qui se sont réunis demain aux abords du Stade Feijenoord continuer à préparer le début du championnat national.

Ainsi, les colchoneros clôtureront une tournée qui, jusqu’à présent, a trouvé deux victoires (Numance Oui Wolfsbourg) Oui deux défaites (Salzbourg Oui Cadix); un bilan compréhensible en se rappelant qu’ils n’ont pas eu leurs forces maximales disponibles pour tous les différends.

En revanche, les Néerlandais ont eu une pré-saison extrêmement longue, jouer sept matchs depuis début juillet à ce jour et remporter trois victoires, deux cravates Oui deux pertes dans le processus, ils arriveront donc au concours avec un parcours récent plus important que les Espagnols.

ATLÉTICO DE MADRID – FEYENOORD : HORAIRE ET O VOIR À LA TÉLÉ

Le match entre Athlète de Madrid et le Feyenoord des matchs amicaux de pré-saison auront lieu demain, dimanche 8 août, à 17h00, et peut être apprécié en Espagne grâce à la couverture de but.