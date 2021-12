Atlético de Madrid | La confirmation en Europe de Rodrigo de Paul

12/08/2021

Le à 17:00 CET

Rodrigo de Paul est arrivé au marché de l’Atlético de Madrid l’été dernier, mais il semble qu’il ait enfilé la chemise de matelas beaucoup plus de fois qu’il ne l’a fait à ce jour. Le milieu de terrain argentin est devenu une pièce fondamentale dans le schéma de ‘Cholo’ Simeone et dans l’irrégularité que l’équipe a montrée dans cette première partie de la saison, De Paul est le footballeur le plus remarquable d’une équipe très complète et de haute qualité.

Après quatre saisons dans le Udinese, le ‘Pollo’ a assuré de réaliser un rêve en signant pour l’Atlético et a affirmé que lui et Simeone ressentaient le football de la même manière. Les chiffres sont là. Malgré avoir trouvé un milieu de terrain dans lequel il allait avoir de la concurrence, De Paul a joué 14 matches de championnat sur 16 possibles plus six matches de Ligue des champions, des chiffres qui montrent l’importance qu’il a même s’il s’agit d’un nouveau venu.

De Paul apprécie et se démarque. Il s’est intégré sans problème dans l’équipe et contre Porto, dans un match transcendantal pour l’Atlético, il a montré qu’il ne ride pas dans les grands événements et que son jeu en Europe et au-delà de la Liga est aussi essentiel pour que l’Atlético donne sa meilleure version. Au Portugal, il a marqué son premier but en tant que matelas et celui qui a donné la tranquillité d’esprit finale, et a également été le joueur avec le plus de récupérations, d’interceptions, de dégagements, de tacles et celui qui a donné le plus de passes.

Rodrigo de Paul n’a eu aucun problème à s’adapter à l’Atlético de Madrid et il s’entend très bien avec tous ses coéquipiers

HIÉRARCHIE ET ​​SACRIFICE

Rodrigo de Paul démontre la discipline, ordre, hiérarchie, courage et ténacité, qualités essentielles pour maintenir une présence au milieu de terrain et en zone offensive. Il presse et couvre beaucoup de terrain sans gâcher les siens ni oublier son rôle (il a récupéré 32 ballons en Ligue des champions et 62 en Liga). Et lorsqu’il reçoit le ballon, il fait preuve de clairvoyance et de rigueur pour déplacer l’équipe et l’aider à se rapprocher de la zone rivale.

« Je suis là et je veux continuer à écrire des pages dans ce beau club qui m’a ouvert ses portes », a expliqué De Paul dès son arrivée à Madrid. A 27 ans, il n’est en Espagne que depuis cinq mois, le temps de se hisser parmi les meilleurs milieux de terrain du monde aujourd’hui. Vainqueur de l’America’s Cup, La transcendance avec l’Argentine l’assume désormais aussi à l’Atlético de Madrid, où il n’a pas eu besoin de temps d’adaptation et joue avec le naturel et l’efficacité d’un footballeur appelé à se démarquer en Europe.