Atlético de Madrid | La défense, un casse-tête pour Cholo Simeone

11/08/2021

17:59 CET

Arnau montserrat

Ce qui était autrefois la grande force de l’Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, est aujourd’hui la plus grande faiblesse. Les dons défensifs sont constants dans cette partie de la saison et les résultats le confirment. Six matchs après la dernière pause de l’équipe nationale, une seule victoire, trois nuls et deux défaites. Les deux contre Liverpool en Ligue des champions.

Le plus inquiétant dans tout cela, ce sont les buts encaissés. L’Atlético a encaissé 12 buts sur ces six matches. Il n’a gardé sa cage inviolée qu’une seule fois et est venu dans le seul match qu’ils ont battu. Dans le Metropolitan Wanda, contre le Betis de Pellegrini (3-0).

Le fait effrayant est le suivant. Dans les cinq autres matchs disputés, l’équipe Cholo a encaissé au moins deux buts. jeMême trois contre Liverpool dans le match dans le fief rojiblanco.

Simeone, désespéré

L’entraîneur argentin s’est retrouvé abattu après le match nul à trois à Mestalla. Les deux buts d’Hugo Duro dans la remise ont été un coup dur. Simeone a été vu assis seul dans les tribunes du stade valencien alors qu’il avait déjà été vidé. Avant, il était traqué par des caméras de télévision pointant du doigt, avant tout, un joueur. « Qu’est-ce que tu fais, Kondogbia ? & Rdquor; qu’il a répété plusieurs fois avant la « catastrophe & rdquor; sous la forme d’un but valencien. Le milieu de terrain a mal conduit, a connu un pire temps et Valence a mis le 2-3 qui a finalement conduit au match nul.

ElCholo voulait assumer la responsabilité de la cravate. « Nous avons perdu deux points à cause du coach & rdquor ;. Quelque chose de raison était aussi. Il a éliminé De Paul qui avait été le pilier qui tenait l’équipe défensivement. 11 vols ont ajouté l’Argentin. Essentiel.