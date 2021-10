Atlético de Madrid – Liverpool de la Ligue des champions : programme et où regarder à la télévision

18/10/2021 à 23:28 CEST

Ronald Gonçalves

est Mardi, poursuivra la nouvelle édition du UEFA Ligue des Champions, nous permettant de profiter d’une confrontation entre les Athlète de Madrid et le Liverpool dans le cadre de Groupe B qui doit avoir lieu dans le Metropolitan Wanda.

Ainsi, dans un premier temps, il convient de souligner l’ensemble des Diego Siméone arrivera au différend après une victoire sur Milan (2-1) et un match nul avec Porto (0-0), ils accumulent donc 4 points et +1 dans le différentiel de buts et, par conséquent, Ils sont en deuxième position du tableau.

En revanche, ceux dirigés par Jürgen Klopp ils s’inscrivent une victoire contre Porto (5-1) et une victoire contre Milan (3-2), ils arriveront donc au match avec 6 points et +5 de différentiel de buts. Par conséquent, actuellement, sont classés en phase éliminatoire de la Ligue des Champions.

HORAIRE ET O REGARDER LE MATCH DE LA LIGUE DES CHAMPIONS À LA TÉLÉ

Le match entre Athlète de Madrid et le Liverpool de Jour 3 de la Ligue des Champions 2021 – 2022 aura lieu ce Mardi 19 octobre à 21h, et peut être apprécié en Espagne grâce à la diffusion de Ligue des champions Movistar et Movistar +.