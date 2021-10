Atlético de Madrid – Liverpool de la Ligue des champions : programme et où regarder à la télévision

16/10/2021 à 13:16 CEST

Les Athlète de Madrid et le Liverpool ils s’affronteront lors d’une nouvelle journée de championnat d’Europe, le troisième de la phase de groupes de la Ligue des champions, dans le but d’ajouter les trois points et d’avancer dans le classement européen. Le match se jouera ce mardi prochain, le 19 octobre dans le Metropolitan Wanda, où ils affronteront à 21h00 CET avec couverture télévisée de la Movistar Champions League.

Les Athlète de Madrid arrive au match en pleine forme, après avoir obtenu 4 des 6 points disputés lors de la phase de qualification de la Ligue des Champions et remporté une victoire très importante contre le Milan La veille, lorsque les colchoneros ont battu les Italiens par 2 buts à 1. Concernant leur position dans le tableau qualificatif, ceux de Madrid doivent chercher des points pour sceller leur classement, puisqu’ils sont actuellement dans le 2e place, à 2 points du leader, Liverpool.

Pour sa part, Liverpool arrive à point nommé, après un 6 points sur 6 en début de compétition européenne qui a fait perdre aux Anglais animateurs solo de votre groupe. Concernant son passé immédiat en compétition européenne, le Liverpool bat Porto par 5 buts à 1.

A quelle heure joue Atlético – Liverpool ?

Le match entre l’Atlético de Madrid et Liverpool lors de la 3e journée de l’UEFA Champions League 2021-2022 aura lieu ce mardi 19 octobre à 21h00, et le match pourra être vu en Espagne via Movistar Liga of Champions.