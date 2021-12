Atlético de Madrid | « Luis Suárez va être problématique »

22/12/2021

Le à 12:07 CET

Lors de la nouvelle défaite de l’Atlético de Madrid contre Séville le week-end dernier, Luis Suárez, qui a été remplacé à la 58e minute par Cunha, a quitté visiblement en colère contre le ‘Cholo’ Simeone pour le changement.

Comme les caméras de Gol TV l’ont capturé, l’Uruguayen a déclaré: « Connard de m …, toujours le même. » Quelques mots malheureux qui concernent l’équipe ‘colchonero’.

Dans le Stringer de Cadena SER, plusieurs journalistes ont analysé ce que pouvait entraîner la réaction de Suárez et Antonio Romero, il a déclaré : « Je pense qu’il y a des gens à l’Atlético de Madrid qui savent que Luis Suárez va être problématique d’ici la fin de la saison« . L’attaquant ne passe pas par son meilleur moment et le départ de ton n’a pas plu aux Atléticos. D’un autre côté, il y a aussi ceux qui pensent que : » Ce Luis Suárez a également été fait par Joao Félix. Cholo n’a pas pris l’inscription du Portugais et lui non plus avec l’Uruguayen. « Ce mercredi à 19h00 contre Grenade, ce sera une bonne occasion de voir si Simeone continue de compter sur lui ou, au contraire, il prendra des mesures et le fera asseoir sur le banc.