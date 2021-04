Atlético de Madrid marque Gayá

26/04/2021 à 18:08 CEST

Alberto Teruel

En l’absence de cinq jours pour la conclusion de la Liga, L’Atlético de Madrid a déjà commencé à tester d’éventuelles intégrations pour la saison prochaine. Selon le programme de télévision Jugones, l’un des points faibles des colchoneros est la voie de gauche, ils se sont donc intéressés à José Luis Gayá.

L’intérêt pour la signature du côté valencien répond à la perte de notoriété de Renan Lodi dans le programme Cholo Simeone. Bien que le Brésilien soit le seul arrière gauche de l’équipe rojiblanco, il a disparu du onze de départ en treize matches de championnat, pariant sur une formation (3-5-2) dans laquelle Carrasco a joué le rôle d’ailier gauche. L’arrivée de Gayá permettrait de se passer de Lodi sans avoir à sacrifier le fameux 4-4-2 de l’entraîneur argentin.

À Valence, Gayá est considérée comme une pièce essentielle de l’équipe. Ce n’est pas en vain que le capitaine, et le conseil serait prêt à faire un effort pour prolonger son contrat, qui se termine en 2023. Cependant, le club doit vendre pour régler ses comptes cette saison et ne pas générer de dette.

Pour atteindre cet objectif, Le Valencia CF doit effectuer une série de transferts pour un montant proche de 31 millions d’euros. Avec une valeur marchande de 35 millions selon Transfermarkt, Gayá pourrait être l’un des acteurs sacrifiés par le conseil pour que les comptes ne se désalignent pas.

Une garantie dans la voie de gauche

Malgré la mauvaise saison de Valence, à sept points de la relégation, Gayá a obtenu des performances de mérite au niveau individuel. Tout au long de cette saison, L’équipe de ché a disputé un total de 29 matchs de championnat et a aidé son équipe avec un but et cinq passes.

Ses bonnes performances l’ont amené à être un candidat ferme pour faire partie de la liste de Luis Enrique pour le prochain Championnat d’Europe dans une position très compétitive, avec des noms comme Jordi Alba, du FC Barcelone, Reguilón, de Tottenham ou Bernat, du PSG.