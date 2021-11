Atlético de Madrid | ‘Master class’ pour la défense de Cholo Simeone

16/11/2021 à 19:54 CET

Alba López

L’actuel champion de la ligue avoir un problème. Et il le sait mieux que quiconque Siméone, qui est calme devant les portes, mais les démons l’emmènent chaque fois que votre équipe encaisse un but. Parce que l’Argentin sait que l’Atlético a perdu l’étiquette imprenable en cours de route et sans cette caractéristique, ce n’est qu’une autre équipe. Le manuel cholista commence et se termine par la défense et donc l’insistance du technicien à récupérer la sécurité derrière. Les colchoneros ont encaissé 12 buts lors des six derniers matchs et Simeone veut arrêter le saignement dès que possible.

Aujourd’hui, lors de la dernière séance d’entraînement au Cerro del Espino, l’entraîneur s’est remis à travailler sur cet aspect. Et il l’a fait comme il ne l’a jamais fait auparavant, programmation d’un match contre un onze composé de joueurs des catégories inférieures qui a été utilisé en attaque contre la première équipe, à laquelle Simeone n’a pas cessé de corriger les mouvements en défense. Vrsaljko, Felipe, Kondogbia et Mario Hermoso formaient l’arrière-garde rouge et blanc en attendant le retour des internationaux. Et les ailes étaient au centre de l’attention de Cholo, en particulier l’ancien Espanyol. L’inclinaison de l’équipe a été un autre aspect qui a été influencé, avec Koke et Marcos Llorente dans la salle des machines et Joao Félix dessus. Le 4-4-2 qui a été utilisé lors de la séance devrait être le même système que l’Atlético a utilisé ce samedi prochain contre Osasuna.

Il n’y aura pas Kieran tripier, qui a probablement dit ‘au revoir’ à 2021 après avoir confirmé son « entorse de grade III à l’articulation acromio-claviculaire gauche & rdquor;, selon le club lui-même. Vrsaljko vise à être son soulagement dans les prochains duels avec la balle de Llorente dans la chambre si besoin.