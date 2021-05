Atlético de Madrid – Osasuna de LaLiga Santander: horaire et où regarder à la télévision

14/05/2021

Activé à 22:58 CEST

Ronald Goncalves

le Athlète de Madrid et le Osasuna, dans le but de continuer avec Jour 37 de LaLiga Santander, ils effectueront un nouveau différend du tournoi national ce dimanche prochain dans le Métropolite Wanda.

En premier lieu, les locaux dirigés par Diego Simeone se positionnent à la première place du classement avec 80 points et +40 au différentiel de buts et, par conséquent, il est le meilleur candidat pour remporter le titre de LaLiga. En ce sens, son histoire par les records de la ligue une victoire contre la Real Sociedad (2-1), un match nul avec Barcelone (0-0), une conquête devant Elche (1-0) et une défaite contre l’Athletic Club (2-1).

En ce qui concerne vos adversaires, L’équipe de Jagoba Arrasate se situe à la onzième place du tableau avec 44 points et -9 au différentiel de buts, c’est-à-dire dans la zone médiane du classement. De même, leurs récentes réunions indiquent une victoire contre Cadix (3-2), un match nul avec l’Athletic Club (2-2), une défaite contre le Real Madrid (2-0) et une défaite contre le Celta de Vigo (2-1).

HORAIRE ET O VOIR LE MATCH

Le match entre Athlète de Madrid et le Osasuna de la Journée 37 de LaLiga Santander 2020-2021 aura lieu ce Dimanche 16 mai à 18 h 30, et la réunion peut être vue en Espagne à travers Grand jeu dans Movistar LaLiga.