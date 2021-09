Atlético de Madrid – Porto de la Ligue des champions : programme et où regarder à la télévision

in

13/09/2021 à 22:35 CEST

Ronald Gonçalves

est Mercredi, continuera Journée 1 de la nouvelle édition du UEFA Ligue des Champions, nous permettant de profiter d’une confrontation entre les Athlète de Madrid et le Porto dans le cadre de Groupe B qui devrait se développer dans le Wanda Metropolitano.

Ainsi, dans un premier temps, il convient de souligner l’ensemble des Diego Siméone arrivera au différend après une victoire sur l’Espanyol (2-1), un match nul avec Villarreal (2-2) et une victoire sur Elche (1-0), ils accumulent donc un bilan positif pour le match.

En revanche, ceux dirigés par Sergio Conceicao ils s’inscrivent un match nul avec le Sporting Lisbonne (1-1), une victoire contre Arouca (3-0) et un lien avec la Maritime (1-1), de sorte qu’ils viendront également à la rencontre avec un bilan favorable.

HORAIRE ET O REGARDER LE MATCH DE LA LIGUE DES CHAMPIONS À LA TÉLÉ

Le match entre Athlète de Madrid et le Porto de Jour 1 de la Ligue des Champions 2021 – 2022 aura lieu ce Mercredi 15 septembre à 21h00, et peut être apprécié en Espagne grâce à la diffusion de Movistar Ligue des Champions 1 et Movistar +.