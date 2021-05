Atlético de Madrid – Real Sociedad de LaLiga Santander: calendrier et où regarder

10/05/2021 à 23:18 CEST

Le football ne s’arrête pas un seul instant. Cette semaine, nous ne pourrons pas respirer sans qu’un match ne soit disputé à un moment donné de la géographie espagnole. Ainsi, alors que les derniers matchs de la 35e journée se déroulent, le journée 36 Il est sur le point de commencer, plus précisément le mardi 11 mai, s’étendant toute la semaine jusqu’au jeudi 13 du même mois. Il est possible qu’au cours de cette semaine, on décide qui sera le champion de LaLiga Santander. Il y a actuellement trois prétendants clairs: Atlético de Madrid, Real Madrid et Barcelone. Cependant, un décroché Séville il conserve encore quelques options minimales. Ce jour-là, il y aura un match entre les Atlético de Madrid et Real Sociedad dans le Stade Wanda Metropolitano, à la périphérie de la capitale. L’Atlético de Madrid joue beaucoup à ce carrefour, commençant en leader mais seulement 2 points derrière ses principaux rivaux.

Ainsi, l’équipe locale a le facteur du terrain à domicile, même si cette fois, il sera joué – comme il était d’usage – sans public. Ils comptent avec 77 points et ils sont placés en première position, en tête de la table.

De leur côté, les visiteurs sont positionnés dans le cinquième carré du tableau après avoir obtenu 56 points dans leurs matchs.

On peut continuer ce jeu le jour même Mercredi 12 mai à 22 h. De même, il sera télévisé àravés de MiTele Plus et Movistar LaLiga. Par conséquent, nous aurons besoin d’un abonnement à l’un de ces services pour pouvoir le voir.