Atlético de Madrid – Villarreal : un duel de haut vol

29/08/2021 à 14h00 CEST

L’Atlético de Madrid de Cholo Simeone vise des victoires complètes dans ce début de Liga 2021/22 avant la pause de l’équipe nationale. Il a gagné par le minimum contre le Celta et Elche et ils mènent de manière partagée avec Séville avec six points sur six possibles. Avec la nouveauté de Matehus Cunha, ce qui relève le plafond compétitif de l’équipe en attaque, ils reçoivent un Villarreal qui ne sait pas encore ce que c’est que de gagner.

Les rojiblancos atteignent la troisième journée du championnat national avec plus de résultats que de jeu et un ngel Correa qui s’est imposé comme le grand responsable: Il a inscrit les trois buts de l’équipe en début de saison et vit un doux moment de forme. La solidité de Villarreal menace le potentiel offensif d’une équipe qui continue toujours avec la mise en place.

Du côté de Castellón, la gueule de bois de la défaite en finale de la Supercoupe d’Europe a laissé des séquelles dans le giron d’Unai Emery: deux nuls à rien et de la poudre à canon humide contre Grenade et l’Espanyol. Le sous-marin jaune a transporté le tout-puissant Chelsea de Thomas Tuchel en prolongation, mais n’a pas pu vaincre l’équipe de Londres aux tirs au but.

Gérard Moreno, un buteur inopérant face à l’équipe rojiblanco

L’attaquant de Villarreal, Gérard Moreno, qui a renouvelé jusqu’en 2027, connaît une mauvaise séquence de buts contre l’Atlético de Madrid. Il a un total de 12 matches dans ses statistiques individuelles sans voir la porte contre l’équipe Cholo Simeone, l’équipe qui a marqué le moins de buts avec le RCD Espanyol. Le Catalan a joué un rôle clé dans la finale de la Ligue Europa la saison dernière et il a terminé deuxième meilleur attaquant de la Liga avec 23 buts, juste derrière Leo Messi (30).

Concernant le bagage général, ce n’est pas beaucoup plus positif non plus : Villarreal n’a pas pu battre l’Atlético de Madrid lors des cinq derniers matchs en face à face (trois défaites et deux nuls) et la dernière victoire remonte à mars 2018 par 2-1. Ils n’ont pas non plus expiré dans le Wanda Metropolitano depuis avril 2017.