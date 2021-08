Atlético de Madrid vs. Villarreal : Duel européen au Wanda

Ce dimanche, nous avons l’un des premiers jeux que nous pourrions classer comme confrontation de haut vol. À partir de 22h00, dans le temple rojiblanco, le ballon roulera entre deux équipes de champions.

Les Sportif affronte cette troisième journée de championnat avec la tranquillité de voir comment les deux jeux précédents que j’ai gagnés. Fidèle au style imposé par « Cholo » Simeone, l’Atlético de Madrid a rompu lors de son dernier match à Elche, montrant ce que nous savons tous déjà. Grande force défensive et efficacité dans la zone d’attaque.

Les colchoneros ont commencé cette saison comme ils l’ont terminée et, pour cette raison, ils commencent comme favoris pour le triomphe final de ce match.

D’autre part, il ne faut pas oublier Villaréal de Emery. Une super équipe qui a non seulement réussi à remporter la dernière Ligue européenne, mais il y a quelques semaines est passé de très près d’arracher le titre de Super Champion au Chelsea de Tuchel.

Même s’il est vrai, le sous-marin jaune a fait preuve d’un manque inquiétant de réussite offensive lors des deux premières journées de championnat où, à ce jour, il n’a marqué aucun but contre ses rivaux.

Au contraire, le mur jaune semble encore plus renforcé cette saison avec l’arrivée de joueurs comme Mandi et ils n’ont pas non plus encaissé de buts contre à ce jour.

Compte tenu de ces aspects, Il est inévitable de penser que ce sera un match serré, avec peu d’occasions et avec une nette tendance défensive. Pour cette raison, je trouve intéressante l’option que nous propose Betfair dans la section “Objectifs” du match où l’on trouve l’option de “Moins de 2,5 buts” nous l’obtenons à un quota [1.62]. Un pari qui correspond tout à fait au début du championnat, puisque la Liga a débuté sans but.

De plus, nous pouvons également envisager, en tenant compte de ces raisons, que l’équipe qui parvient à mettre le jack à l’eau dans le jeu, le fera avec une distance pas très large.

Connaissant l’efficacité des rojiblancos et leur excellente forme physique et tactique, on peut s’aventurer à chercher un quota beaucoup plus élevé sur le marché “Final Score” au sein du match où l’on observe que l’option de Victoire à domicile 1-0 offerte à [6.0].

Et enfin, nous pouvons ajouter, dans la section “Combipartido”, le pari de “Moins de 2,5 buts et l’Atleti gagne” à un quota [3.27].

Certains de ces paris sont également disponibles dans la section Échange de Betfair, qui fonctionne différemment du Sportbook et vous pouvez le découvrir dans ce Guide des paris croisés.

Ajoutez que pendant le jeu, vous pouvez utiliser l’option “Cashout” de Betfair.