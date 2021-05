Atlético de Pinto et Complutense Alcalá font match nul à Amelia del Castillo (0-0)

09/05/2021 à 13h45 CEST

le Athletic de Pinto et le Complutense à égalité à zéro lors de la rencontre qui s’est tenue ce dimanche dans le Amelia del Castillo. le Athletic de Pinto Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre RSD Alcala à la maison (0-1) et l’autre devant San Fernando de Henares à l’extérieur (0-1) et a pour le moment eu une séquence de trois victoires consécutives. Du côté des visiteurs, le Complutense Alcala a dû se contenter d’un match nul contre un contre le Villaverde. Après le match, l’équipe Pinteño est deuxième après la fin du match, tandis que le Complutense Alcala c’est quatrième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de buts, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la deuxième partie, ni le Athletic de Pinto ni lui Complutense ils ont réussi à saisir les opportunités devant le but et le choc s’est terminé 0-0.

Avec ce résultat, le Athletic de Pinto il lui reste 34 points et le Complutense avec 35 points.

Fiche techniqueAtlético de Pinto:Morales, Gascó, Raúl, Jiménez (Sbarra, min.57), Sergi (Imanol, min.57), Rentero (Kevin, min.57), Nico Pereda (Ángel Aguilar, min.85), Jorge Rico, Del Val, Juan Andres et Goal (Altamirano, min.80)Complutense Alcalá:Pantoja, Martinez, Miguelon, Roberto Izquierdo, Jackson, Jorge, Sanchez, De La Cuerda, Álex, Del Valle et LuisStade:Amelia del CastilloButs:0-0