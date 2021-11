Atlético et Anfield ; de l’extase d’antan au besoin d’aujourd’hui

11/02/2021

Le à 21:38 CET

Roger Payro

Après 602 jours L’Atlético revient à Anfield. Puis il a connu l’extase d’éliminer le champion d’Europe dans une prolongation épique commandée par Marcos Llorente, l’une des multiples victimes de Simeone demain. Ce retour lui a valu le ticket pour les quarts de finale, un objectif encore loin dans l’édition en cours. Après avoir chuté 2-3 dans le Wanda Metropolitano, Les hommes de Cholo ont besoin de points pour ne pas compliquer leur accès à la phase à élimination directe.

Ce ne sera pas non plus le même support que le sommier aura par rapport à celui déjà lointain du 11 mars 2020. Seuls 200 adeptes seront dans le temple ‘rouge’, très loin des 3 000 qui l’abritaient il y a un peu plus d’un an et demi. Ce qui n’a pas changé, c’est la peur de Liverpool.

Il n’a pas encore perdu cette saison, avec 44 buts pour et 13 contre, chiffres qui dans Champions frisent la perfection avec plein de triomphes. Gagner aujourd’hui pourrait déjà lui donner le ticket pour les huitièmes. Milner et Keita sont en congé pour cause de blessure et Fabinho et Thiago Ils sont déjà récupérés mais manquent encore de rythme.

Atleti a plus d’absences. Llorente, Lemar, Kondogbia et Saponjic ne sont pas dus à une blessure alors que Savique rencontre le dernier de ses quatre matchs de pénalité qui traîne et Griezmann celui qui le touche après le rouge direct qu’il a vu dans le Wanda. Tout cela indique que Simeone parie sur un 5-4-1. Le 3-0 contre le Betis a redonné le moral à un Atleti qui sait qu’il peut reprendre du poil de la bête sur Liverpool, qui vient de trébucher contre Brighton (2-2).

Compositions probables :

Liverpool : Alisson ; Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté, Robertson ; Jones, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Salah, Firmino et Mané.

Sportif: Oblak ; Trippier, Felipe, Giménez, Hermoso, Carrasco ; Correa, Koke, De Paul, Joao Félix ; et Luis Suarez.

Arbitre: Danny Makkelie (Pays-Bas).

Heure: 21h00

Stade: Anfield