Atlético, le mieux couvert dans les ligues majeures en Europe

08/03/2021 à 12:34 CEST

pari

Si les supporters rojiblancos font confiance à quelqu’un, c’est bien à leur entraîneur, qui a dirigé 527 matchs et est devenu le deuxième entraîneur avec le plus de matches joués dans l’histoire du club après Luis Aragonés (612). Son bilan est sans comparaison puisqu’il est le leader historique de l’Atlético de Madrid avec 316 victoires, 124 nuls et seulement 87 défaites.

Un trou dans l’Olympe

De plus, Diego Pablo Simeone est l’entraîneur le plus titré de l’histoire de l’Atlético de Madrid avec huit titres (deux Ligues, deux Ligue Europa, une Copa del Rey, deux Supercoupes d’Europe et la Supercoupe d’Espagne) et a atteint la finale à deux reprises. de la Ligue des champions, alors que dans la vie centenaire du club cela n’avait été fait qu’une seule fois auparavant.

L’entraîneur argentin est devenu le leader incontesté de l’Atlético de Madrid, a conduit l’équipe rojiblanco à être l’un des matches de la Ligue des champions chaque saison (ce sera sa dixième campagne consécutive dans le plus haut tournoi continental) et a même brisé l’hégémonie Le Real Madrid et le Barça, leur arrachant le championnat pour la deuxième fois en sept ans.

Tout cela a fait de l’Atlético de Madrid le meilleur couvert des cinq grands championnats européens, chose impensable il y a dix ans, avant l’arrivée de Cholo Simeone au domicile de rojiblanca.

Ni Atalante, ni Liverpool, ni Monaco, ni Leipzig

Avec une part de [4.33] et une probabilité implicite de 23%, l’Atlético de Madrid bat tous les tiers dans n’importe quelle ligue majeure sur notre continent. Même Simeone a réussi à mettre l’Atlético de Madrid en tête dans les pronostics de Betfair contre Liverpool de Jürgen Klopp, six fois champion d’Europe, qui avec un quota de [6.0], se situe derrière l’Atlético de Madrid comme le meilleur tiers des cinq grands championnats européens.

Entre l’Atlético de Madrid et Liverpool, le meilleur tiers d’Italie se faufile dans les pronostics pour l’Atalanta, qui avec une part de [5.5] et une probabilité implicite de 18,2%, les prédictions la placent comme la seule équipe capable de combattre le “Scudetto” contre les favoris Inter Milan et Juventus de Turin.

Dans les deux autres grands championnats européens, la France et l’Allemagne, la différence entre les deux premiers favoris et le troisième prétendant au titre est abyssale. Alors que le Bayern Munich dispose d’un quota de [1.14] et le Borussia Dortmund de [8.0], le RB Leipzig est très loin derrière eux avec une part de [15.0] et une probabilité implicite de remporter la Bundesliga de 6,7%.

Un cas similaire est celui de Monaco en France. Le PSG apparaît comme le principal banal avec un quota de [1.17], le deuxième dans les prévisions de Betfair est Lyon et derrière eux apparaît l’ensemble de la Principauté avec un quota de [15.0] et une probabilité implicite quasi nulle de surprendre en France comme Lille l’a fait la saison dernière.