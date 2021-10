Atlético Madrid vs Barcelone, La Liga : actualités de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

Atlético Madrid (4e, 14pts) vs FC Barcelone (7e, 12pts)*

*Points et positions au moment de la rédaction du vendredi

Compétition/Journée: 2021-22 Liga, 8e journée

Outs et doutes de Barcelone: Pedri, Sergio Agüero, Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite (sort)

Atlético Outs & Doutes: Matheus Cunha (sort)

Date/Heure: samedi 2 octobre 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (UK & Nigeira), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, dimanche)

Lieu: Wanda Metropolitano, Madrid, Espagne

Arbitre: César Soto Grado

VAR: Alejandro José Hernández Hernández

Comment regarder à la télévision: Non disponible (États-Unis), TSN 5 (Canada), LaLigaTV (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), MTV (Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+ (États-Unis), LaLigaTV (Royaume-Uni), autres

Après une défaite vraiment déprimante en Ligue des champions contre Benfica en milieu de semaine, Barcelone revient à l’action pour le dernier match avant la pause internationale d’octobre alors que les Blaugrana affronteront l’Atlético Madrid, champion en titre de la Liga, au Wanda Metropolitano.

Ce sont des moments vraiment difficiles, et la défaite à Lisbonne a été un autre rappel douloureux de la chute de ce club. Ronald Koeman n’a plus d’excuses et est sur le point de s’en aller, et tous les reportages semblent indiquer que le match de l’Atlético sera son dernier responsable.

Mais Koeman ne sera pas en charge car il purgera le deuxième d’une suspension de deux matchs, donc son assistant principal Alfred Schreuder sera sur la touche. Considérant à quel point le Barça a bien joué contre Levante avec lui en tant qu’entraîneur par intérim la semaine dernière, nous pourrions en fait avoir quelques espoirs de réussir le bouleversement au domicile des champions.

Oui, une victoire du Barça contre les Colchoneros de Diego Simeone serait absolument bouleversante ces jours-ci. Malgré son étrange début de saison avec de nombreuses victoires mais un football vraiment médiocre la plupart du temps, l’Atlético a la meilleure équipe et le meilleur entraîneur, et Antoine Griezmann aura certainement faim de marquer contre ses anciens coéquipiers lors de son premier match contre le Barça. depuis qu’il a quitté le club il y a un mois.

Oh, et Luis Suárez est aussi là. Et un excellent milieu de terrain. Et un stade plein pour la première fois cette saison avec l’une des foules les plus hostiles d’Europe. Pas très encourageant.

Dansons, je suppose ?

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué, Alba ; Roberto, Busquets, F. De Jong ; Coutinho, L. De Jong, Memphis

Atlético (3-5-2): Oblak ; Savic, Giménez, Hermoso ; Trippier, Llorente, Koke, De Paul, Carrasco ; Griezmann, Suarez

PRÉDICTION

Nous savons tous que Suárez et Griezmann marquent contre nous, non ? 3-2 Atlético, et au revoir Koeman.