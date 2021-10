Atlético Madrid vs Barcelone, Liga : Score final 2-0, le Barça surclassé, dominé à l’extérieur

in

Barcelone n’est plus invaincu en Liga cette saison et terminera le week-end à la neuvième place grâce à une défaite 2-0 contre l’Atlético Madrid au Wanda Metropolitano. Le Barça a été le deuxième meilleur de tous les départements pendant 90 minutes, et Ronald Koeman a de nouveau été détruit par son entraîneur adverse alors que la crise du Barça s’aggravait.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le Barça a fait un solide début de match, avec une formation étroite en 4-2-3-1 avec cinq milieux de terrain qui leur a donné l’avantage au milieu de terrain et a exploité quelques lacunes dans la défense de l’Atlético. Mais Diego Simeone a rapidement repéré le problème et a effectué un changement de formation après seulement 12 minutes, Thomas Lemar quittant l’attaque et rejoignant le milieu de terrain.

L’Atlético a instantanément changé le jeu en leur faveur, refusant les espaces au centre et forçant le Barça à attaquer sur les ailes sans aucun ailier. Naturellement, les Blaugrana ont eu du mal et l’Atlético a commencé à dominer et a marqué deux buts.

Le premier est venu dans une panne complète du marquage individuel du Barça, et Luis Suárez était tout seul au milieu pour ramasser une passe parfaite pour trouver Thomas Lemar pour le premier match. Et juste avant la mi-temps, Memphis Depay a perdu un ballon qui a lancé un contre de l’Atlético et Lemar a rendu la pareille, donnant le ballon à Suárez dans des hectares d’espace et l’Uruguayen a trouvé le fond des filets contre son ancien club.

À la mi-temps, le Barça était bien entraîné et dominé par l’Atlético de Simeone et les choses promettaient d’empirer en seconde période.

DEUXIÈME PARTIE

La seconde mi-temps a été une montre douloureuse. Sergi Roberto est entré à la mi-temps et n’a absolument rien fait, et le Barça a passé le ballon à mort sans se créer d’occasions dangereuses. Le Barça n’a semblé assez bon en attaque que pendant une brève période après l’introduction d’Ansu Fati, mais l’Atlético a rapidement stoppé l’élan du Prince et a simplement navigué jusqu’à la fin du match sans rencontrer de problème.

Le coup de sifflet final est venu mettre fin à une autre défaite déprimante pour une équipe du Barça qui semble perdue et désorganisée. Mais l’homme responsable de cela va rester, selon le président. Alors préparez-vous, fans du Barça. Plus de ceci est à venir.

Atlético: Oblak ; Savic, Giménez, Hermoso (Felipe 81′) ; Llorente, De Paul (Trippier 46′), Koke, Lemar, Carrasco (Lodi 81′) ; Suárez (Griezmann 72′), Félix (Correa 72′)

Buts : Lemar (23′), Suárez (44′)

Barcelone: Ter Stegen; Mingueza (L. De Jong 75′), Araujo, Piqué, Dest (Lenglet 86′) ; Nico (Roberto 46′), Busquets ; De Jong, Coutinho (Fati 64′), Gavi (75′) ; Memphis

Objectifs : Aucun