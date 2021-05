Atlético, propriétaire de leur destin

Pendant exactement vingt minutes, l’Atlético de Madrid a cédé la tête et presque toutes ses options pour remporter le championnat de la ligue. 1200 secondes se sont écoulées depuis le but de Nacho Fernández à San Mamés, qui a rapproché le trophée des vitrines de Chamartín, et la catharsis athlétique dérivée du but de Luis Suárez, le 2-1 contre Osasuna et qui a rendu la candidature et le favoritisme au titre à l’équipe. du quartier Canillejas. De la maison funéraire à la joie de vivre en un seul souffle. Le football dans sa forme la plus pure.

Ce n’est pas une circonstance anormale pour Simeone et ses garçons dans ce cours, perchés de haut en bas depuis le début de l’année. Les rojiblancos, après avoir terminé un premier tour pratiquement immaculé, ont saigné des points en hiver et au début du printemps pour nourrir le Real Madrid, Barcelone et Séville, leurs poursuivants.. Merengues et culés avaient même entre les mains arraché leur perpétuel leadership, mais ils ont raté le coup au moment de vérité.

L’Atlético de Madrid atteint ainsi le dernier jour en saisissant une poignée de tasse, une situation que les amateurs de matelas auraient signée alors que la saison était encore rampante. Ils dépendent d’eux-mêmes. Succès ou échec en quatre-vingt dix minutes et sur les rives du Pisuerga, avec un Valladolid qui a besoin d’un carambol à trois coussins pour rester en première division. Plus d’incitations, impossible.

Rematch

Avec Barcelone et Séville désengagés de la lutte pour leurs dernières glissades, les culés particulièrement incompréhensibles, la bataille pour la régularité de la ligue sera un combat entre l’Atlético et le Real Madrid. Deux mauvais voisins qui ces dernières années ont traversé les escaliers plus qu’ils ne l’auraient souhaité.

Jusqu’ici au 21ème siècle, les deux grands de la capitale se sont battus pour six titres directement, avec un solde de trois trophées pour chacun. Les rojiblancos se sont inscrits pour la finale de la Copa del Rey (2013), la Super Coupe d’Espagne (2014) et la Super Coupe d’Europe (2018). Malgré l’équilibre des compétitions remportées, l’équilibre est du côté madrilène pour l’entité du même, en particulier la Ligue des champions 2014 et 2016. Lisbonne et Milan continuent de piquer dans l’imaginaire athlétique. La Super Coupe d’Espagne 2020 a également trouvé un logement à Concha Espina. Gagner la Ligue contre votre ennemi sportif serait un excellent moyen d’atténuer les souvenirs douloureux..

Triomphes “ rauques ”

Les joueurs, le personnel d’entraîneurs et les fans se sont retrouvés sans voix chantant le 2-1 de Luis Suárez, dans une autre victoire angoissante pour les colchoneros. Les deux derniers jours ont été un électrocardiogramme modifié pour l’équipe. Contre la Real Sociedad, il a fini par regarder le chronomètre après avoir remporté pacifiquement 2-0 et pardonné de nombreuses occasions de condamner. Et devant Osasuna, le cœur rouge et blanc battu ne suffisait pas à canaliser autant de tension et d’émotions. Samedi, le «holter» définitif.

L’Atlético de Madrid atteindra la «finale» de José Zorrilla bronzé et exhibant la ténacité et le punch du premier tour de la compétition. Bien que l’essence soit faible, les footballeurs ont atteint l’étape décisive sur un plan physique plus que remarquable.

Trois noms propres se démarquent des autres: Marcos Llorente, Ángel Correa et Yannick Carrasco. Le Belge, en particulier, est à son apogée depuis son retour de son «Erasmus» en Chine. Il joue comme un couloir, comme un ailier et, si Cholo lui a demandé, même comme un défenseur central. Au cours des derniers jours, il a accumulé quatre buts et cinq passes et, quels que soient ses chiffres, le sentiment sur le terrain qu’il est une échelle mentale au-dessus du reste des joueurs.