Atlético Victoria contre Santa Úrsula

07/04/2021 à 23:53 CEST

le Athlétique Victoria reçoit ce jeudi à 20h00 la visite du Sainte Ursule dans le Municipal de la Victoria lors de leur douzième match de la première phase de la troisième division.

le Athlétique Victoria a l’intention d’améliorer sa position dans le tournoi après avoir subi une défaite contre lui Courrier de livraison lors du match précédent par un score de 0-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des 16 matchs disputés jusqu’à présent dans la première phase de la troisième division avec un chiffre de 13 buts en faveur et 23 contre.

Du côté des visiteurs, le Sainte Ursule a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Buzanada lors de son dernier match, il arrive donc à la rencontre avec l’illusion de récupérer les points qui lui ont été laissés. À ce jour, sur les 16 matchs que l’équipe a disputés lors de la première phase de la troisième division, elle en a remporté cinq avec un chiffre de 16 buts en faveur et 16 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Athlétique Victoria a réalisé des chiffres de deux victoires, deux défaites et quatre nuls en huit matchs disputés dans son stade, des valeurs qui peuvent lui paraître encourageantes Sainte Ursule, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les réunions qui ont lieu dans le Municipal de la Victoria. À la maison, le Sainte Ursule a un bilan d’une victoire, deux défaites et quatre nuls en sept matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade de la Athlétique Victoria pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés précédemment dans le stade de la Athlétique Victoria et l’équilibre est une défaite pour l’équipe locale. Le dernier match auquel ils ont joué Athlétique Victoria et le Sainte Ursule dans ce tournoi, il a eu lieu en octobre 2020 et s’est terminé sur un résultat de 1-2 pour les locaux.

En référence au classement des équipes dans la première phase de la troisième division, avant le différend du match, le Sainte Ursule est en avance sur le Athlétique Victoria avec une différence de cinq points. L’équipe de Patricio de Ara il se classe neuvième avec 17 points sur son tableau de bord. Quant à son rival, le Sainte Ursule, est en huitième position avec 22 points.