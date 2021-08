Atlético-Villarreal, Duel de champions à Canillejas

28/08/2021

Le à 22:13 CEST

Jonathan Moreno

La foulée imposante du champion est un obstacle majeur dans sa carrière pour revalider le titre. Villarreal, roi de la Ligue Europa et équipe cette saison de Ligue des Champions, défie l’Atlético de Correa, trois buts et six points, et Luis Suárez. L’Uruguayen, après avoir joué quelques instants lors des deux premières journées, est prêt à reprendre la tête de l’attaque rojiblanco.

Le ‘9’ ne sera pas la seule nouveauté pour Simeone à se mesurer aux ‘groguets’. Trippier vise l’arrière droit et déplacerait Llorente vers une position plus naturelle au milieu de terrain. Hermoso reviendra également à onze après avoir terminé la pénitence imposée à Balaídos.

Emery, qui n’a jamais battu l’Atlético del ‘Cholo’ depuis les dix fois qu’il a affronté, il ne pourra pas compter sur le blessé Parejo ou Chukwueze. Pau Torres est en vacances après avoir participé à l’Eurocup et aux Jeux Olympiques.

Saúl, il reste ?

L’avenir d’Alicante continue à l’avant-toit. Le footballeur ne semble pas très convaincu de se lancer dans une aventure anglaise et aurait fait marche arrière lorsqu’il a vu qu’il était difficile de débuter à Chelsea.. Qui est parti en prêt, après avoir renouvelé le contrat, était Nehuén. L’arrière central argentin a prolongé son égalité jusqu’en 2026 et s’est rendu à l’Udinese.

Compositions probables :

Athlète de Madrid: Oblak ; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco ; Llorente, Koke, Lemar ; Correa et Luis Suárez.

Villarréal: Rulli; Foyth, Albiol, Mandi, Alberto Pedraza ; Capoue, Trigueros, Pino, Alberto Moreno ou Danjuma ; Gérard Moreno et Boulayé Dia.

Arbitre: Soto Grado (C. Castilla-La Mancha).

Stade: Wanda Metropolitano. 22h00.