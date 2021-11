Atlus apporte 13 Sentinels: Aegis Rim sur Nintendo Switch le 12 avril 2022

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Atlus a annoncé qu’il apporterait son épopée de science-fiction « acclamée par la critique » 13 Sentinelles : Aegis Rim sur Nintendo Switch le 12 avril 2022 ici dans l’ouest.

Ce titre d’Atlus et Vanillaware est décrit comme une expérience dramatique mêlant roman visuel, éléments de puzzle légers et RTS – où l’avenir est entre les mains de 13 jeunes pilotes et de leurs sentinelles. En tant que joueur, c’est votre travail de démêler leurs histoires et de découvrir la vérité à travers un récit entrelacé qui s’étend à travers le temps et l’espace.

Sentinelle n°13 : Activée. Êtes-vous prêt à re『 START ? 13 Sentinels : Aegis Rim débarque sur Nintendo Switch le 12 avril 2022 ! pic.twitter.com/FwtIOIjCrl – Officiel ATLUS West (@Atlus_West) 28 novembre 2021

Le même titre a été lancé sur PlayStation 4 en septembre dernier, et notre site sœur Push Square lui a décerné neuf étoiles sur dix. Voici ce qu’ils avaient à dire dans sa critique sans spoiler :

« 13 Sentinels: Aegis Rim est un roman visuel phénoménal – et un jeu de stratégie étonnamment génial. En essayant quelque chose de différent, Vanillaware a conçu l’un de ses meilleurs jeux à ce jour. Il a une histoire captivante qui regorge de rebondissements époustouflants et de personnages attachants , le tout enveloppé dans un style visuel magnifique. Ne dormez pas sur 13 Sentinels – c’est l’un des meilleurs de 2020. «

Est-ce un jeu qui vous intéresse sur la Nintendo Switch ? Laissez un commentaire ci-dessous.