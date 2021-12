Atmanirbhar bharat dans la défense : test réussi d’un missile antichar indigène Stand-Off

Ce missile devrait encore renforcer l’arsenal de l’IAF. Et ces derniers temps, c’est la troisième de la série d’armes à distance indigènes qui a été testée. Les autres étaient une bombe à longue portée et une arme anti-aérodrome intelligente.

Samedi, l’Indian Air Force (IAF) et l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) ont testé avec succès en vol le missile antichar à distance (SANT) depuis les champs de tir de Pokhran. Le missile développé et conçu en Inde et pour le lancement en hélicoptère lors du test a atteint tous les objectifs de la mission. Et pour la première fois, cela a été lancé à partir d’un hélicoptère de combat Mi-35 d’origine russe.

Qu’est-ce qui a été réalisé ?

Au cours de l’essai effectué samedi, les algorithmes de suivi, toute l’avionique avec logiciel intégré, mécanisme de libération et guidage avancé, tous exécutés à la satisfaction de l’utilisateur – l’IAF et tous les systèmes de suivi ont également surveillé tous les événements de la mission.

Selon un communiqué officiel publié par le ministère de la Défense (MoD), ce missile fabriqué en Inde a la capacité de neutraliser des cibles jusqu’à 10 km, et c’est possible car il est équipé d’un missile à la pointe de la technologie. Chercheur MMW. Le chercheur MMW aide à fournir une capacité de frappe de haute précision à une distance de sécurité.

En savoir plus sur SANT

Selon le ministère de la Défense, ce missile a été développé et conçu par le Centre de recherche Imarat (RCI) basé à Hyderabad. Cela a été fait en coordination avec d’autres laboratoires de DRDO et les industries ont également participé.

Ce missile devrait encore renforcer l’arsenal de l’IAF. Et ces derniers temps, c’est la troisième de la série d’armes à distance indigènes qui a été testée. Les autres étaient une bombe à longue portée et une arme anti-aérodrome intelligente.

L’année dernière également, DRDO avait mené avec succès un test du missile SANT au large de la côte d’Odisha.

Ce missile a la capacité de verrouillage après le lancement et de verrouillage avant le lancement.

Marche vers Atmanirbharta en défense

Le test réussi devrait renforcer les capacités locales dans le secteur de la défense et le test d’aujourd’hui dans diverses configurations avec des technologies de pointe pour différentes applications est une étape vers « Aatmanirbharta » dans le domaine de la défense.

C’est pour l’IAF

Selon des sources, ce missile devrait être couplé à l’hélicoptère d’attaque Mi-35 et contribuera à détruire la machine ennemie.

À l’heure actuelle, l’hélicoptère d’origine russe Mi-35 possède un missile Shturm de ce pays et a la capacité de cibler des chars à une distance de 5 km.

Quelles sont les autres armes de l’hélicoptère de combat ?

Il y a — des canons de 23 mm, des canons de 12,7 mm, des bombes de 500 kg et des roquettes de différents calibres.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.