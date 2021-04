Atmanirbhar Bharat: démarrage du secteur de la défense

De même, une base d’innovation de défense florissante à Tel-Aviv et dans ses environs a donné à Israël un avantage militaire technologique dans une région entourée de voisins hostiles.

Par Sameer Patil

L’écosystème de start-up indien, qui propulse l’économie numérique, étend sa présence dans le domaine de la défense. Dans un secteur réputé pour ses « intermédiaires » et son système d’approvisionnement en armes moins qu’optimal, les start-ups insufflent une énergie et un objectif nouveaux en innovant dans des technologies de pointe et de pointe pour l’armée. Si elles sont correctement nourries, ces start-ups peuvent transformer la capacité militaire de l’Inde et atteindre l’autonomie technologique, tout en établissant des liens d’investissement très recherchés avec la Silicon Valley.

L’Inde est le plus grand importateur d’armes au monde. C’est ironique, car le pays cherche depuis longtemps l’autosuffisance en matière de défense. Ces efforts ont donné peu de résultats. Au-delà de la production sous licence en série d’équipements dans les blocs d’alimentation de la défense, une véritable autonomie s’est avérée difficile. Ces dernières années, «Make in India» a tenté de changer cela en promouvant le rôle du secteur privé dans la production et la R&D de défense. L’aspect de la production entraîne des changements lents, mais ce qui a été retenu, c’est la R&D.

En exploitant les start-ups, l’Inde suit l’exemple d’Israël et des États-Unis qui, très tôt, ont vu et semé l’innovation de start-up pour la sécurité nationale.

Aux États-Unis, la CIA a été l’une des premières à créer une société de capital-risque, In-Q-Tel, en 1999. Elle a fourni un financement de démarrage à plusieurs start-ups, dont la société d’analyse de big data Palantir Technologies, qui a joué un rôle rôle crucial dans la chasse à Oussama Ben Laden. Aujourd’hui, Palantir est salué comme une « licorne technologique » et est un symbole de la base d’innovation en matière de défense dans la Silicon Valley et dans d’autres régions des États-Unis. Le Pentagone a également créé l’Unité d’innovation de la défense pour travailler en étroite collaboration avec l’industrie de la technologie et les start-ups pour sélectionner, financer et développer les technologies émergentes.

De même, une base d’innovation de défense florissante à Tel Aviv et dans ses environs a donné à Israël un avantage militaire technologique dans une région entourée de voisins hostiles.

L’Inde a commencé ce voyage il y a quelques années à peine. Aujourd’hui, plusieurs start-ups sont engagées dans le développement de prototypes et de produits pour l’armée indienne à travers les technologies. Notons notamment ideaForge (drones), Tonbo Imaging (systèmes d’imagerie et de capteurs), IROV (EyeROV) Technologies (drone sous-marin) et Axio Biosolutions (soins chirurgicaux et des plaies). Parmi ceux-ci, ideaForge et Tonbo sont déjà des acteurs importants avec leurs technologies éprouvées au combat. Par exemple, les drones d’IdeaForge destinés aux militaires et aux paramilitaires ont été utilisés dans de nombreuses opérations de surveillance, de reconnaissance et de contre-insurrection. Les systèmes d’imagerie et de capteurs de Tonbo améliorent la létalité des munitions et des missiles de l’armée et ont fait tester la préparation au combat de leurs systèmes par les forces spéciales américaines et les forces de défense israéliennes.

Le gouvernement exploite également l’écosystème des start-up grâce à son programme phare Innovations in Defence Excellence (iDEX). iDEX travaille avec les instituts de R&D, les universités, l’industrie, les start-ups et les innovateurs individuels en leur fournissant un financement allant jusqu’à Rs 1,5 crore pour créer des solutions aux problèmes technologiques de l’armée. Depuis son lancement en 2018, iDEX accueille le Defence India Startup Challenge (DISC), qui récompense les start-ups pour leur mentorat et leur financement, en fonction de leur capacité à résoudre des défis technologiques spécifiques posés par l’armée. Jusqu’à présent, 60 start-ups en ont été bénéficiaires et iDEX a identifié des technologies telles que les systèmes de protection des soldats, les dispositifs de cryptage matériel sécurisé, les véhicules de surface et sous-marins sans pilote, le réseau local tactique 4G / LTE, le radar de pénétration du feuillage, le satellite basé sur l’intelligence artificielle. analyse d’image, entre autres.

Comme c’est la norme en matière de R&D de défense dans le monde, ces technologies sont à double usage. Par exemple, le drone sous-marin d’IROV Technologies en cours de développement avec le DRDO pour la surveillance et la réparation aura également un cas commercial. De même, Axio Biosolutions, qui a créé des pansements hémostatiques – des bandages spécialisés pour le traitement du personnel blessé au combat – peut également être utilisé à des fins similaires dans toute situation d’accident ou de catastrophe. Ces technologies peuvent être utilisées pour le marché des produits de sécurité intérieure, actuellement dominé par des entreprises chinoises comme DJI (fabricant de drones) et Hikvision (fournisseur de solutions IoT et de systèmes de sécurité vidéo).

L’évolution de l’écosystème des start-ups de la défense permet une synergie commerciale indispensable entre l’Inde et les États-Unis, car de nombreuses start-ups indiennes ont la participation de sociétés de capital-risque de la Silicon Valley comme Artiman Ventures (Tonbo), Accel et IDG (Axio Biosolutions), Intel Capital (Saankhya Labs), WRVI Capital (ideaForge). Cela ne fera que s’étendre au fur et à mesure que l’Inde et les États-Unis approfondiront leur collaboration dans le domaine des technologies de défense.

Un changement de politique est nécessaire: la réduction de la longue procédure d’acquisition de défense, qui prend généralement 7 à 8 ans pour les armes majeures. Les délais plus longs ne cadrent pas avec les modèles d’entreprise en démarrage, ils ne seront pas non plus appropriés compte tenu du rythme rapide de l’obsolescence technologique. Le gouvernement devra concevoir et appliquer des délais plus courts en rapport avec la culture de démarrage.

Le gouvernement a correctement intériorisé la tendance technologique mondiale. Maintenant, il doit l’exécuter.

L’auteur est membre du programme d’études sur la sécurité internationale, Gateway House

