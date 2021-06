Atmanirbhar Bharat en défense: 108 articles supplémentaires à fabriquer en Inde pour les forces armées

Le gouvernement et les forces armées ont fait confiance à l’industrie pour fournir une technologie de défense de pointe pour les besoins de sécurité de l’Inde, a déclaré le président du SIDM.

108 armes et systèmes militaires, y compris des corvettes de nouvelle génération, des systèmes d’alerte avancée aéroportés, des moteurs de chars et des radars doivent être fabriqués en Inde. S’appuyant sur la première liste positive publiée en août 2020 notifiant 101 articles dont l’importation devait être interdite entre décembre 2020 et 2025, le lundi 31 mai 2021, le ministère de la Défense (MoD) a publié la deuxième liste avec 108 articles. La seconde liste – comme la précédente – met un accent particulier sur différents types de munitions.

Le ministre de la Défense Rajnath Singh a approuvé l’interdiction d’importer 108 armes et systèmes militaires tels que les corvettes de nouvelle génération, les systèmes d’alerte rapide aéroportés, les moteurs de chars et les radars. Dans un communiqué officiel publié par le ministère de la Défense, il a déclaré que «le ministère est maintenant prêt à faire avancer l’initiative d’une Inde autonome».

La deuxième liste couvre un large éventail de systèmes militaires complexes qui incluent des capteurs, des simulateurs, des sonars, des radars, des armes assorties, des hélicoptères, des corvettes de nouvelle génération, des systèmes d’alerte et de contrôle (AEW & C) aéroportés, des moteurs de char, des radars de moyenne puissance pour les montagnes, moyenne -des systèmes de missiles sol-air à portée (MRSAM), et bien d’autres choses encore.

Sur la liste se trouvent les véhicules blindés de combat légers, moyens et lourds destinés à l’infanterie, les systèmes de mission pour AEW & C, les hélicoptères monomoteurs de variante terrestre pesant moins de 3,5 T, ainsi que les missiles guidés antichars (ATGM) lancés par hélicoptère jusqu’à 7 km, entre autres.

La plupart des articles mentionnés dans la liste sont déjà fabriqués en Inde, et plusieurs autres n’ont pas été importés depuis des années, comme les hélicoptères monomoteurs ou les corvettes pour la marine indienne et bien d’autres articles.

Bien que la liste soit exhaustive, des sources de l’industrie, tout en saluant l’initiative, ont reconnu que la majorité des éléments de la liste sont déjà fabriqués dans le pays et que de nombreux systèmes n’ont pas été importés depuis des années, y compris l’hélicoptère léger monomoteur et le corvettes pour la marine indienne entre autres.

L’interdiction d’importer 49 des 108 articles entre en vigueur d’ici la fin de l’année et sur les 59 autres d’ici la fin décembre 2025, coïncidant avec le point culminant de la première liste positive.

Opinions d’un expert

«La dépendance continue à l’importation de munitions et les pénuries chroniques ont fait l’objet de divers rapports officiels dans le passé. Chaque fois qu’une crise surgit – la plus récente dans la vallée de Galwan au Ladakh en juin dernier – le ministère de la Défense se précipite pour acheter des munitions assorties à l’étranger. On ne sait pas si ces listes aideront le ministère de la Défense au moins à surmonter cette situation embarrassante », estime Amit Cowshish, ancien conseiller financier (acquisition), ministère de la Défense.

Partageant son point de vue avec Financial Express Online, l’ancien conseiller financier (Acquisition) déclare: «Le ministère de la Défense s’attend à ce qu’en s’inspirant de ces listes, le secteur privé, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et les startups, intensifier leurs efforts de recherche et développement et renforcer leurs capacités de fabrication pour répondre à la demande de ces articles. »

«Cela semble prometteur, surtout si l’on considère l’affirmation du ministère de la Défense selon laquelle un gros morceau d’environ Rs 70 000 crore a été mis de côté pour l’approvisionnement de l’industrie nationale cette année. À y regarder de plus près, cependant, cette affirmation n’inspire pas beaucoup de confiance, car les paiements aux entreprises du secteur public et aux usines de munitions, mis à part les dépenses pour faire face aux engagements engagés découlant des contrats en cours, pourraient consommer une part importante de cette cagnotte, »Ajoute M. Cowshish.

«Plus important encore, il y a un écart de plus de Rs 77 000 crore entre l’exigence de dépenses en capital projetées par les services et l’allocation pour l’année en cours. Les contraintes budgétaires ne peuvent pas être supprimées et il est possible qu’elles l’emportent sur les affirmations du ministère de la Défense et les attentes de l’industrie sur la liste positive », observe-t-il.

Vue du SIDM

Dans un communiqué officiel publié par la Society of Indian Defence Manufacturers (SIDM) tard lundi soir, Jayant D Patil, président du SIDM, a déclaré: «La liste est complète et contient des articles importants qui seront construits en Inde et un grand coup de pouce pour faire de l’Inde «Aatmanirbhar». »

Le gouvernement et les forces armées ont fait confiance à l’industrie pour fournir une technologie de défense de pointe pour les besoins de sécurité de l’Inde, a déclaré le président du SIDM.

Selon la note du SIDM, cette liste devrait créer des opportunités à long terme pour l’industrie, à travers le large éventail de capacités militaires et attirera de nouveaux investissements dans les technologies de défense et les capacités de fabrication.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.