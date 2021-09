Atmanirbhar Bharat en défense : BrahMos obtient des assemblages de cellules de Godrej Aerospace

in

Le missile Brahmos a la capacité d’être lancé à partir de navires, de sous-marins, de plates-formes terrestres et d’avions.

BrahMos Aerospace Pvt Ltd (BAPL) prend livraison du 200e ensemble d’assemblages de cellules de missiles de croisière supersoniques universels furtifs de Godrej Aerospace. Chacune de ces cellules qui doivent être utilisées dans le missile BrahMos est composée de 138 sous-ensembles complexes fabriqués à partir de plus de 1500 pièces. Le missile BrahMos est une coentreprise indo-russe fabriquée en Inde et comporte un grand nombre de composants indiens. Avec plus de composants indigènes dans ces missiles supersoniques, cela contribuera à renforcer la sécurité du pays grâce à l’autosuffisance.

Les assemblages de cellules de missiles ont été remis virtuellement en présence des mentors et des dirigeants de Godrej & Boyce, BrahMos Aerospace Pvt. Ltd, Missile Systems Quality Assurance Agency (MSQAA) et Defense Research & Development Laboratory (DRDL) un laboratoire sous DRDO.

À propos de BrahMos

Le missile de croisière supersonique peut être utilisé pour une frappe de précision afin de détruire des cibles à la fois sur terre et sur mer.

Godrej Aerospace a réalisé en seulement trois ans et demi l’exploit remarquable de fabriquer 100 cellules complexes.

Dans une déclaration officielle publiée par Godrej & Boyce, Anil Verma, directeur exécutif et président, Godrej & Boyce a crédité la contribution de l’équipe composée d’officiers de BrahMos, de l’équipe de Godrej Aerospace, de scientifiques de DRDL et de représentants de MSQAA.

Il a également assuré un soutien total à BrahMos, DRDO et MSQAA et prévoit d’augmenter la production dans le but d’atteindre d’autres jalons à l’avenir.

Ajoutant: “Les racines de Godrej & Boyce sont basées sur l’autonomie.”

Le Dr Sudhir Mishra, scientifique distingué et directeur général (BrahMos), PDG et directeur général de BrahMos Aerospace a déclaré, lors de la cérémonie de remise, a reconnu l’étape importante dans la fabrication de missiles avancés. Il a également encouragé Godrej à canaliser son attention sur la conception et le développement.

Godrej est l’un des principaux partenaires du BrahMos Industry Consortium et le jalon d’aujourd’hui est révélateur du récit Make-in-India. L’entreprise est associée à ce programme depuis 2001 et a contribué à la fabrication de la plupart des sous-systèmes métalliques, à la fourniture des gouvernes et des embouts. Selon le communiqué officiel de la société, l’une de ses branches commerciales, Godrej Precision Engineering, fournit les lanceurs autonomes mobiles et les véhicules de ravitaillement de missiles qui sont utilisés pour les versions lancées au sol.

