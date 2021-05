Atmanirbhar Bharat et le secteur informel

Cela nécessite une injection de capital pour assurer une productivité du travail accrue et des salaires plus élevés. (Image représentative)

Par DPS Negi & Sumit Kumar

La vision globale de l’Atmanirbhar Bharat envisage un développement économique autonome via des approches «vocales pour local» et «faire pour le monde». Le vaste secteur informel de l’Inde est en passe de jouer un rôle instrumental, décisif et intrigant dans cette vision. Mais le secteur, dans sa forme actuelle, semble sérieusement contraint d’exploiter les opportunités de cette vision. En plus d’être libéré des contraintes de croissance, il est appelé à subir trois transformations majeures dans et pour atmanirbharta.

La vision de l’Atmanirbhar Bharat est enracinée dans le paradigme classique du développement économique, basé sur l’injection de la demande dans l’économie via deux sources, intérieure et extérieure. «Vocal for local» exhorte un changement distinct et décisif des préférences des consommateurs vers les biens et services produits localement. «Faire pour le monde» est plus ambitieux et ressemble à la stratégie de croissance tirée par les exportations adoptée en Asie de l’Est. Ainsi, l’Atmanirbhar Bharat confère catégoriquement à l’économie indienne deux moteurs de croissance.

La stratégie est basée sur l’hypothèse d’un manque de demande adéquate, de sorte qu’un pronostic du côté de l’offre en ce qui concerne la capacité des producteurs nationaux de biens et de services à saisir l’opportunité à l’échelle et à la portée requises est pertinent. La nature, le caractère, la structure et les contributions du secteur informel nécessitent une rétrospective.

La taille du secteur informel indien est énorme, tout comme l’étendue de sa diversité. Il représente environ 50% de la VAB et une part importante du panier d’exportation. Cette position lui offre des opportunités de croissance émanant de sources tant nationales qu’externes. En corollaire, une grande partie de l’injection de la demande potentielle de l’Atmanirbhar Bharat se répercutera inévitablement vers le secteur informel, directement ou indirectement.

Cependant, le secteur informel est en proie à diverses contraintes. La plupart des entreprises sont de taille micro et déploient peu de capitaux. Ils ont une petite échelle de production, une qualité de produits inférieure aux normes / sans marque et un périmètre localisé d’approvisionnement en matières premières et de commercialisation de leurs produits. Ils sont vulnérables aux ralentissements des affaires et à d’autres incertitudes du marché, comme en témoigne une mortalité élevée. Leur accès à des sources de crédit bon marché, fiables et à long terme est très limité. Le secteur souffre également d’un manque d’identité officielle et de reconnaissance de son existence et de sa contribution.

Atmanirbhar Bharat promet une demande accrue de biens et de services produits dans le pays, mais l’exposition à une forte concurrence mondiale, en particulier pour les unités du secteur informel, est imminente. Les biens et services produits dans le secteur informel doivent être conformes aux normes mondiales, sinon les dépasser, et à un prix compétitif. Concilier l’existence au corps-à-oreille des unités du secteur informel avec leur rôle concurrentiel mondial stipulé à Atmanirbhar Bharat est une tâche herculéenne. Dans un tel scénario, le secteur informel doit adopter trois changements tectoniques en ce qui concerne la transformation interne, le positionnement stratégique et la dynamique du marché du travail.

Premièrement, les entreprises doivent subir une transformation interne radicale, convergeant progressivement vers une formalisation progressive par le biais d’une transition spontanée et auto-propulsée vers des unités économiquement viables. Cela nécessite une injection de capital pour assurer une productivité du travail accrue et des salaires plus élevés.

L’énergie entrepreneuriale de ce secteur doit être libérée des contraintes étouffantes de croissance évoquées précédemment. Une perturbation systémique, favorisant la croissance naturelle, doit être introduite, ce qui freinerait également la naissance de nouvelles entreprises informelles. De plus, la consolidation interne du secteur via des fusions et acquisitions d’unités apporterait des avantages découlant des économies d’échelle.

Deuxièmement, parce que la vision d’Atmanirbhar Bharat expose le secteur informel à la concurrence mondiale, les entrepreneurs doivent embrasser l’art subtil du positionnement stratégique dans les méga-chaînes d’approvisionnement mondiales. Ils doivent choisir leurs produits et marchés avec le plus grand soin et ancrer deux mantras du succès au niveau mondial dans l’ADN de leurs stratégies commerciales. Les méga-chaînes d’approvisionnement mondiales exigent une ultra-flexibilité dans le cycle de production en plus d’une résilience accrue pour résister aux vents contraires émanant non seulement de facteurs nationaux, mais également mondiaux.

Troisièmement, l’Inde est une économie à surplus de main-d’œuvre. Le secteur informel emploie plus de 80% de la main-d’œuvre indienne. Les changements dans les deux premiers domaines (augmentation de la productivité du travail due à une intensité capitalistique plus élevée et ultra-flexibilité des cycles de production) peuvent avoir de graves répercussions sur la disponibilité et la qualité des emplois en Inde.

Pour atténuer ces préoccupations, la première hypothèse est que l’augmentation proportionnelle de la demande attendue doit être supérieure à l’augmentation de la productivité du travail pour au moins retenir les travailleurs actuellement employés. Mais nous devons également être conscients de ne pas être pris au piège dans une spirale catch-22. Pour employer en permanence la main-d’œuvre actuelle, nous devons progressivement accaparer une part supplémentaire du marché des produits, ce qui nécessite une compétitivité accrue, principalement mais pas uniquement par une productivité accrue de la main-d’œuvre qui tend à rendre une partie de la main-d’œuvre licenciée de manière cyclique.

Pour créer des emplois de bonne qualité, la diversification (à la fois horizontale et verticale) doit être encouragée. La diversification verticale implique que les produits ne soient pas seulement partiellement produits ou assemblés en Inde, ils doivent être les produits finaux de chaînes de production et d’approvisionnement entièrement indigénisées et intégrées, de la conception à la fabrication en Inde. La diversification horizontale implique l’expansion vers de nouveaux produits et marchés, s’alignant intelligemment sur l’avantage comparatif de l’Inde en matière de main-d’œuvre excédentaire.

Ainsi, la vision de l’Atmanirbhar Bharat est un point d’inflexion pour le secteur informel indien, qui impose des manœuvres habiles entre des forces opposées de continuité (informalité persistante et omniprésente) et de changement (formalisation incrémentale). Atmanirbharta doit embrasser l’informalité en prenant en compte ces trois transformations et la pousser vers une formalisation incrémentale et spontanée.

Negi est commissaire principal du travail et directeur général du Bureau du travail; Kumar est un expert en la matière auprès du Bureau du travail. Les opinions sont personnelles

