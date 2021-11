Atmanirbhar Bharat : la marine indienne va mettre en service deux nouvelles plates-formes la semaine prochaine

Le destroyer Visakhapatnam a près de 75 pour cent de contenu indigène à bord (Crédit : marine indienne).

Pour faire face à la présence croissante de la Chine dans la région de l’océan Indien (IOR), la marine indienne s’apprête à renforcer ses capacités en mer lorsqu’elle mettra en service deux nouvelles plates-formes la semaine prochaine. Malgré les défis dus à la pandémie mondiale de COVID 19, Mazagon Dock Limited (MDL) basé à Mumbai a réussi à livrer les deux plates-formes différentes dans les délais et celles-ci vont ajouter aux prouesses maritimes du pays dans l’IOR.

Lors d’un briefing aux médias mardi à New Delhi, le vice-chef de la marine indienne, le vice-amiral Satish Namdeo Ghormade, a déclaré : « Un destroyer » Visakhapatnam « et un sous-marin de classe Kalvari Vela seront mis en service ».

Le destroyer « Vishakapatnam » le premier navire du projet 15B va être mis en service le 21 novembre 2021 lorsque le ministre de la Défense Rajnath Singh sera l’invité principal et plus tard dans la même semaine le sous-marin de classe Kalvari « Vela » sera mis en service en présence du chef sortant de la marine indienne l’amiral amiral Karambir Singh le 25 novembre 2021.

Selon le vice-chef de la marine indienne, les cérémonies d’intronisation auront lieu au Mazagon Dock Limited (MDL) à Mumbai où ces deux plates-formes ont été construites avec un contenu important à bord fait maison.

Le destroyer Visakhapatnam a à son bord près de 75 pour cent de contenu indigène.

En savoir plus sur le destroyer Visakhapatnam

Le Y 12704 (Visakhapatnam) est le navire de tête des destroyers lance-missiles furtifs du projet 15B. En 2011, le contrat pour quatre navires du projet 15B, comme sont connus les navires de la classe Visakhapatnam, a été signé. Il s’agit d’un successeur des destroyers de classe Kolkata (Projet 15A) qui ont été mis en service au cours de la dernière décennie.

Les quatre navires portent le nom de grandes villes des quatre coins du pays : Imphal, Surat, Visakhapatnam et Mormugao.

Quand la quille a-t-elle été posée ?

En octobre 2013 et le lancement a eu lieu en avril 2015. Et selon la marine indienne, la conception a largement conservé la forme de la coque, les machines de propulsion, de nombreux équipements de plate-forme et les armes et capteurs majeurs comme la classe Kolkata pour bénéficier de la production en série.

C’est un navire de guerre de 163 mètres de long ; vitesse maximale de 30 nœuds avec un déplacement à pleine charge de 7400 tonnes.

Contenu autochtone

Il y a des équipements indigènes dans les catégories « Flotteur » et « Déplacer », et le nouveau destroyer a à bord des systèmes d’armes majeurs qui ont été fabriqués en Inde :

(a) Missiles sol-air à moyenne portée (BEL, Bangalore).

(b) Missiles surface à surface BrahMos (BrahMos Aerospace, New Delhi).

(c) Lanceurs de tubes lance-torpilles indigènes (Larsen & Toubro, Mumbai).

(d) Lanceurs de roquettes anti-sous-marins indigènes (Larsen & Toubro, Mumbai).

(e) Support de canon super rapide de 76 mm (BHEL, Haridwar).

« Avec la mise en service du nouveau destroyer, l’Inde fait désormais partie du groupe d’élite des nations qui ont la capacité de construire et de concevoir des navires de guerre avancés », a-t-il ajouté.

Vela de la classe Kalvari.

« Au cours des 25 dernières années, l’Inde a prouvé qu’elle avait la capacité de construire ses propres sous-marins. Très peu de pays dans le monde ont cette capacité dans leur capacité industrielle », a déclaré le vice-amiral Ghormade.

Ajoutant, « Construire des sous-marins est un exercice très sophistiqué qui implique de petits composants et logiquement à l’intérieur d’un sous-marin où l’espace est très limité ».

Il s’agit du quatrième sous-marin construit à MDL en Transfert de Technologie par le Groupe Naval Français anciennement DCNS.

Qu’a dit de plus le VCNS ?

Selon le vice-chef, « pour améliorer la capacité de la marine indienne et relever de nouveaux défis dans la région en évolution rapide de l’IOR, des efforts sont déployés pour garantir que nos niveaux de force augmentent. »

Comme cela a été signalé précédemment, la direction interne de la marine indienne pour la conception navale conçoit des navires indigènes depuis plus de 57 ans.

Jusqu’à présent, la marine indienne s’est efforcée de s’assurer que la conception, la construction et les autres systèmes sont locaux. Il a été impliqué dans la conception de petites embarcations pour porte-avions et a construit plus de 90 navires.

Plus de navires autochtones

Répondant aux demandes des médias, le commandant en chef de la marine a également déclaré qu’actuellement, environ 39 navires et sous-marins de la marine étaient en cours de construction dans divers chantiers navals indiens. Ceux-ci contribueront à stimuler considérablement les prouesses maritimes de l’Inde.

Torpille noire

Si le gouvernement a retiré de la liste noire la firme italienne Leonardo of the Finmeccanica, il ne peut participer à la RFI pour la fourniture de torpilles à la marine indienne.

La marine indienne avait identifié les torpilles Black Shark de la société italienne, mais a dû émettre une nouvelle RFI après que la société a été mise sur liste noire par le gouvernement.

Maintenant, deux sociétés sont en train d’être évaluées pour les torpilles qui seront installées sur les sous-marins de la classe Kalvari ainsi que les sous-marins nucléaires de la classe Arihant appartenant à l’Inde.

Quelles sont les deux sociétés ?

En course sur cinq, il n’y en a que deux : l’allemand Atlas Elektronik et le French Naval Group. La marine indienne a besoin d’environ 100 torpilles lourdes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.