Atmanirbhar Bharat : le destroyer lance-missiles indigène INS Visakhapatnam rendra la marine indienne plus puissante

Dimanche 21 novembre 2021, la marine indienne a mis en service le destroyer lance-missiles « Visakhapatnam » développé localement et le chantier naval de Mumbai. Sur Twitter, le Premier ministre Narendra Modi a tweeté que la mise en service de l’INS indigène Visakhapatnam renforcerait « notre appareil de sécurité ». Et, « les efforts de l’Inde en faveur de la modération en matière de défense se poursuivront avec vigueur. »

Le capitaine Birendra Singh Bains, spécialiste de la navigation et de la direction, commandera le navire.

Importance de l’INS Visakhapatnam

Avec la mise en service en service, il augmentera encore la portée, la flexibilité et la mobilité de la marine indienne. Cela aidera à faire face aux défis émergents dans la région de l’océan Indien.

La mise en service de l’INS Visakhapatnam, qui dispose d’armes et de capteurs de pointe ainsi que de radars de surveillance modernes, a eu lieu en présence du ministre de la Défense Rajnath Singh.

Prouesse maritime

Dans son discours, le ministre de la Défense a souligné l’importance du destroyer indigène qui renforcera encore la sécurité maritime et l’objectif principal de l’Inde de garder l’Indo-Pacifique ouvert, sûr et sécurisé.

Selon lui, l’Inde envisage un Indo-Pacifique fondé sur des règles dans lequel les intérêts de tous les pays participants sont protégés et la liberté de navigation et la sécurité des voies maritimes fondées sur des règles doivent assurer la stabilité et le progrès économique.

Dans son discours, le ministre a parlé de la puissance maritime ancienne et médiévale de l’Inde, de son histoire glorieuse ainsi que de ses compétences en matière de construction navale.

En savoir plus sur l’INS Visakhapatnam

C’est le premier des quatre destroyers lance-missiles furtifs du projet 15B à être mis en service. Il a été conçu en interne par la Direction de la conception navale de la marine indienne.

La construction de la plate-forme a été confiée à Mazagon Dock Shipbuilders Limited, Mumbai et contient près de 75 % de contenu indigène.

Le nouveau navire est le destroyer lance-missiles le plus avancé technologiquement au monde. Et il devrait répondre aux besoins actuels et futurs des forces armées indiennes et du pays dans son ensemble.

Avec un déplacement de 7 400 tonnes, la nouvelle plate-forme mesure 163 m de long sur 17 m de large.

C’est l’un des navires de guerre les plus puissants construits en Inde avec une capacité de vitesse supérieure à 30 nœuds.

Il est propulsé par quatre puissantes turbines à gaz, dans une configuration combinée gaz et gaz (COGAG).

Avec des caractéristiques de furtivité améliorées, il existe une section transversale radar (RCS) réduite qui peut être obtenue grâce à l’utilisation de matériaux transparents au radar sur les ponts exposés, des mâts plaqués, une mise en forme efficace de la coque et une conception de superstructure à faisceau complet.

En outre, l’INS Visakhapatnam possède des capacités de guerre anti-sous-marine, celles-ci ont été fournies par les lance-roquettes, les lance-torpilles et les hélicoptères ASW développés localement.

Le destroyer est équipé pour combattre dans des conditions de guerre nucléaire, biologique et chimique (NBC).

Il dispose à bord d’armes et de capteurs sophistiqués à la pointe de la technologie, tels que des missiles sol-air et des missiles sol-sol.

Dispose d’un radar de surveillance moderne qui fournit des données de cible aux systèmes d’armes d’artillerie du navire.

Liste de contenu autochtone

Certains des contenus indigènes critiques incluent le système de gestion de l’alimentation automatisé, les portes de hangar pliables, le système de traversée Helo, le système de gestion de combat, le système de gestion de plate-forme intégré, le lanceur de fusées et de tubes lance-torpilles, le système d’armes rapprochées et le SONAR monté sur l’arc.

Le nouveau destroyer a été nommé d’après la ville historique d’Andhra Pradesh sur la côte est, Visakhapatnam, « City of Destiny ».

Il a un effectif total d’environ 315 personnes, et un meilleur confort de l’équipage est l’une des caractéristiques importantes de l’INS Visakhapatnam. Ceci a été réalisé grâce à des logements conçus de manière ergonomique basés sur des concepts « modulaires ».

