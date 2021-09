Atmanirbhar Bharat : l’IAF obtient le MRSAM, un changement dans le système de défense aérienne

Il a la capacité d’engager plusieurs cibles à des distances allant jusqu’à 70 km.

Indian Air Force (IAF) obtient la première unité de tir (FU) livrable du système de missiles sol-air à moyenne portée (MRSAM). Le système qui donnera un élan majeur aux capacités de défense du pays a été remis en présence du ministre de la Défense Rajnath Singh à la base aérienne de Jaisalmer, Rajasthan.

Le secrétaire, Département de la R&D de la Défense et président du DRDO, le Dr G Satheesh Reddy, l’a remis au chef d’état-major de l’Air, le maréchal en chef de l’Air RKS Bhadauria. Dans le cadre du test d’acceptation sur site (OSAT), les responsables du DRDO et de l’IAI ont également démontré les capacités du système MRSAM.

En savoir plus sur MRSAM

Il s’agit d’un système avancé de défense aérienne de combat centré sur le réseau et il a été développé conjointement par DRDO et Israel Aerospace Industries (IAI). Cela a été fait en collaboration avec l’industrie indienne avec la participation d’entreprises des secteurs public et privé, y compris les MPME.

Ce système fournit une défense aérienne pour les ressources au sol contre un large éventail de menaces – comme les hélicoptères, les drones, les avions de chasse, les missiles de croisière subsoniques et supersoniques. Et il protège également des munitions guidées et non guidées.

Il a la capacité d’engager plusieurs cibles à des distances allant jusqu’à 70 km.

Ce missile est propulsé par un moteur-fusée et un système de contrôle qui a été développé localement et aide à atteindre une grande maniabilité pendant la phase terminale.

Selon le ministère de la Défense, l’unité de tir détient des missiles, un radar avancé à longue portée, un système d’alimentation radar (RPS), un système d’alimentation mobile (MPS), un système de gestion de combat, des systèmes de lancement mobile, un véhicule de service sur le terrain (FSV) et un véhicule de rechargement (RV ).

Qu’a dit le ministre?

Le ministre de la Défense, dans ses remarques, a qualifié le MRSAM d’un des meilleurs systèmes de missiles de pointe au monde. “Cela va changer la donne dans le système de défense aérienne.”

Il a également souligné qu’une coopération étroite entre les partenaires technologiques et les pays amis a conduit à des progrès rapides vers la réalisation de l’initiative Make in India. Et a parlé de la synergie entre les entreprises indiennes des secteurs public et privé.

À cette occasion, M. Singh s’est souvenu de l’ancien président, le Dr APJ Abdul Kalam, et l’a qualifié de visionnaire qui avait ouvert la voie à l’autonomie dans le secteur de la défense, et surtout dans le programme de développement de missiles.

S’exprimant à cette occasion, le chef d’état-major de l’air, le maréchal en chef de l’air RKS Bhadauria, a déclaré que le système renforcera les capacités de défense aérienne du pays.

Qui étaient tous présents ?

Le maréchal de l’air de l’AOC-in-C SWAC Sandeep Singh et le président et PDG de l’IAI, M. Boaz Levy, ainsi que d’autres hauts responsables civils et militaires étaient présents.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.