Atmanirbhar Bharat : l’IAF va obtenir des drones Swarm auprès de startups ; L’armée obtient des drones israéliens Kamikaze

Les drones ou les véhicules aériens sans pilote (UAV) deviennent de plus en plus l’arme de choix des forces armées du monde entier. L’Inde a également tourné ces derniers mois son attention vers l’investissement dans des drones pour ses forces armées.

L’Indian Air Force (IAF) va bientôt envoyer une demande de proposition (RFP) à cinq start-up pour Swarm Drones. Ces Swarm Drones ont la capacité d’effectuer des frappes de précision sur des cibles ennemies avec des missiles à distance.

Pourquoi les drones sont-ils essentiels pour les forces ?

Les forces armées, ainsi que les entités non étatiques ont commencé à les utiliser plus que jamais. “Leur caractère indispensable n’est pas surprenant, car ils ne sont pas très chers, ils ont un degré élevé d’efficacité et offrent un degré élevé de déni”, explique un expert à Financial Express Online.

Les forces armées indiennes ont prévu d’importer des drones non seulement pour la surveillance, la collecte de renseignements et la reconnaissance, mais aussi pour les utiliser dans différentes opérations.

L’année dernière, lorsque les forces indiennes et chinoises ont été bloquées le long de la ligne de contrôle réel dans l’est du Ladakh, des drones ont été loués à Israël et aux États-Unis pour la collecte de renseignements, la surveillance et la reconnaissance.

RFP de l’IAF pour les drones

L’IAF devrait émettre un appel d’offres pour deux ensembles de drones Swarm aux cinq start-ups et ceux-ci coûteront Rs 100 crore. Ces start-ups ont été identifiées grâce au Concours de drones Mehar Baba Swarm organisé par l’IAF en 2018. Elles ont réalisé 50 drones sur deux ans lors de la compétition.

Ils bénéficieront de l’aide de l’Organisation de recherche et développement pour la défense (DRDO) et des dépôts de réparation de base. Ces BRD ont déjà été identifiés et ont l’expertise pour effectuer la révision et les réparations des avions de combat ainsi que d’autres équipements.

Quelles sont les cinq Start-Ups qui recevront le RfP ?

Veda Defence Systems Pvt Ltd, Raphe mPhibr Pvt Ltd, Dhaksha Unmanned Systems Pvt Ltd, NewSpace Research and Technologies et Flaire Unmanned Systems Pvt Ltd.

Selon des sources, ces start-up bénéficieront également de toute l’aide possible de l’IAF pour développer et construire les systèmes complexes de Swarm Drones.

Lors du concours de drones Mehar Baba Swarm en 2018, il y avait 154 candidats de tout le pays et au premier tour, seuls 54 avaient été sélectionnés et au deuxième tour, seuls 20 ont été sélectionnés.

Dans le cadre du concours, ils ont fait la démonstration de 10 drones d’une portée de 10 km et de 10 largages médicaux à Pokhran. Chacun a été remboursé Rs 25 lakh par l’IAF.

Et parmi les 20, les cinq premiers identifiés ont été chargés de démontrer une portée de 50 km avec 20 drones dans différents environnements.

Comme indiqué précédemment, les drones en essaim en 2019 ont été déployés pour attaquer deux installations de traitement du pétrole de Saudi Aramco dans l’est de l’Arabie saoudite – Abqaiq et Khurais. Un drone DJI de conception chinoise avec des explosifs attachés, selon des rapports envoyés pour une tentative d’assassinat contre le président du Venezuela, qui avait échoué.

Comment Swarm Drone Attack va-t-il changer la guerre

Parce que les Swarm Drones sont bon marché, ils peuvent être un bon atout pour les forces et peuvent également causer des dégâts considérables. Ces drones sont inspirés d’essaims d’insectes et peuvent être utiles pour un large éventail de rôles à la fois sur et en dehors du champ de bataille.

Ces Swarm Drones fonctionnent via un contrôleur humain. Cependant, « avec les nouvelles technologies, l’intelligence artificielle et les algorithmes d’apprentissage automatique, l’élément humain dans la boucle ne sera plus requis. Cela signifie que ces drones auront la capacité de décider entre eux », a ajouté l’expert.

Le scénario indien

Au milieu de l’évolution de la situation en Afghanistan et de ses retombées dans le voisinage, pour l’Inde, la plus grande préoccupation est le Pakistan, qui possède l’expertise en matière d’innovation et d’adaptation sur le champ de bataille. Ils ont utilisé ces drones pour mener des attaques contre les établissements de l’armée indienne ces derniers mois.

Comment contrer les tactiques de drones en essaim

« Ces Swarm Drones opèrent en groupe. Ils sont intelligents; ils ne se gênent pas et sont censés être bon marché et jetables. Ils ont besoin d’une longue portée de vol, sinon ils pourraient facilement être détruits avant de pouvoir lancer leurs charges utiles », explique Debajit Sarkar, expert en veille concurrentielle et en études de marché dans l’industrie aérospatiale et de la défense.

L’armée indienne va se procurer des drones kamikazes tactiques d’Israël

Récemment, l’armée indienne a commandé 100 drones tactiques Kamikaze qui ont été utilisés dans le conflit Azerbaïdjan-Arménie. Et sera déployé le long des frontières avec le Pakistan et la Chine.

Le contrat signé le mois dernier devrait achever la livraison de 100 drones en 12 mois.

Fabriquée à Bengaluru dans le cadre d’une joint-venture entre le système israélien Elbit et le groupe indien Alpha Design d’Adani, la munition vagabonde « SkyStriker » peut transporter une ogive de 5 à 10 kg et est un catalyseur de force. Ceux-ci sont moins chers et peuvent être utilisés dans des opérations tactiques.

Le SkyStriker peut également être utilisé comme système autonome et également comme essaim.

