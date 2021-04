Atmanirbhar ou Assam ‘Maulana-nirbhar’? Amit Shah poursuit sa tirade contre l’alliance Congrès-Badruddin Ajmal

Amit Shah a déclaré que le BJP s’efforçait de faire de Guwahati la capitale des start-up de l’Asie du Sud-Est ainsi qu’un centre sportif d’ici 2038.

Dans une autre attaque dirigée contre l’alliance Mahajot du Congrès, qui comprend également l’AIUDF de Badruddin Ajmal, le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a demandé aux habitants de l’Assam s’ils voulaient un Assam autonome (atmanirbhar) ou un Assam « Maulana-nirbhar ». «Modi ji veut créer un Assam autosuffisant pour que les jeunes d’Assam n’aient pas à sortir de l’Assam pour un emploi. Et Rahul Baba veut faire Maulana-nirbhar Assam qui dépend de Badruddin Ajmal. Je suis convaincu que le peuple d’Assam choisira la voie de l’Assam autonome », a-t-il déclaré.

Il a également critiqué Badruddin Ajmal pour s’être présenté comme un faiseur de rois. «Hier encore, Badruddin Ajmal a déclaré que la clé du gouvernement est avec lui et qu’il dirigera le gouvernement comme il le souhaite et qu’il nomme les ministres selon sa volonté. Badruddin, la clé du gouvernement n’est pas entre vos mains, elle est entre les mains du peuple d’Assam. Ouvrez vos oreilles et écoutez Badruddin Ajmal, le BJP ne permettra pas à l’Assam de devenir la base des infiltrés », a déclaré Shah en s’adressant à un rassemblement dans l’État.

Il a déclaré qu’après le vote du BJP au pouvoir dans l’État, même un oiseau n’entrerait pas illégalement dans l’Assam. Amit Shah a dit que c’est le BJP qui a apporté la paix à l’Assam. «Pendant des décennies, les agitations se sont poursuivies en Assam, tirant sur les jeunes et les citoyens d’Assam, mais le Congrès n’a rien fait. Le Congrès a travaillé uniquement pour provoquer une lutte entre Bodo-Non-Bodo, le Haut Assam-Bas Assam, les Assamais et les Bengali pour le pouvoir. Le BJP a établi la paix en Assam en concluant un accord avec Bodoland », a déclaré Shah.

Il a déclaré que le BJP s’efforce de faire de Guwahati la capitale des start-up de l’Asie du Sud-Est ainsi qu’un centre sportif d’ici 2038. «Le gouvernement du BJP a promis dans sa lettre de résolution qu’en convertissant le bambou de l’Assam et du Nord-Est en papier et d’autres produits, le peuple d’Assam deviendra autonome. Pour faire de l’Assam le centre sportif de l’Inde, un travail sera fait pour préparer l’Assam à lui permettre d’accueillir les Jeux asiatiques de 2038 », a déclaré Shah.

Même le Premier ministre Narendra Modi a critiqué aujourd’hui au Congrès pour s’être allié à Ajmal aujourd’hui. «Les dirigeants du Congrès disent que les gens« serrure et clé »(symbole AIUDF) sont l’identité de l’Assam. Comprenez les mensonges et la conspiration du Congrès. Il s’est rendu devant de telles personnes pour revenir au pouvoir », a déclaré le Premier ministre Modi.

Le BJP au pouvoir se dispute sur 34 sièges et ses alliés, l’AGP sur six et l’UPPL sur trois. Fait intéressant, il y a des compétitions amicales entre le BJP et l’AGP à Patharkandi et Algapur, tandis que le BJP est engagé dans des combats similaires avec l’UPPL à Majbat et Kalaigaon. Le Congrès se dispute sur 27 sièges, ses alliés AIUDF sur huit et BPF sur quatre sièges.

