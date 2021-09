ATOM, LINK, XTZ, UN prix programmé pour monter en flèche

L’espace crypto se déroule actuellement sur des montagnes russes, car la plupart des jetons ont du mal à se maintenir au-dessus de certains niveaux. Il ne fait aucun doute que la tendance actuelle du marché est assez haussière, mais des actifs comme Bitcoin, Ethereum, Cardano, etc. ne parviennent pas à écraser la cible immédiate. Pourtant, parmi eux, certains altcoins présentent une énorme tendance à atteindre des sommets plus élevés dans les prochains jours.

Cosmos (ATOME)

La paire ATOM/USD présente un immense élan haussier après avoir renversé les niveaux les plus bas à 18,29 $. Après avoir fracassé les sommets au-dessus de 38 $, le prix a débuté avec une consolidation saine qui comprend également de légères pressions de vente. Et malgré un recul minimal, le prix ATOM est toujours supérieur à 35 $.

Le prix avec un rebond semble suivre un modèle. Avec une tendance haussière suffisante, le prix entre rapidement en consolidation. Cependant, après une accumulation saine, le prix tire sa prochaine étape vers de nouveaux sommets. Et donc la possibilité de briser cette consolidation apparaît davantage en formant bientôt un autre ATH.

Maillon de chaîne (LIEN)

Le prix du maillon de chaîne, actuellement, tente très fort de briser les niveaux de résistance immédiats à 29,17 $. Le prix oscille toujours autour de la consolidation après les récentes ventes massives qui ont drainé près de 10 $. Pourtant, le prix se redresse petit à petit et pourrait dépasser les 30 $ dans les prochaines heures.

Actuellement, le prix évolue dans un triangle symétrique et approche de son sommet. Le prix a tendance à exploser lorsque le pic déclenche le rallye à venir. Mais la direction de la dynamique des prix ne sera pas connue. Et donc en maintenant une prise positive, le prix pourrait éventuellement franchir la barrière supérieure et se déplacer vers le nord.

Tezos (XTZ)

Le prix XTZ semble devoir suivre une tendance inversement parabolique en perdant plus de gains. On s’attendait à ce que l’altcoin revienne à des plus bas plus bas, mais avec un regain d’élan, la spéculation d’une tendance baissière s’étend dans une certaine mesure. La pression d’achat semble actuellement s’être accumulée, ce qui a atténué les ventes massives.

Le volume des échanges ne s’est pas beaucoup épuisé car le prix reçoit suffisamment de force pour augmenter. En outre, un petit rebond est observé avec le RSI et le MACD montre également une aisance dans la pression de vente. Et par conséquent, les acheteurs pourraient éventuellement intervenir à tout moment pour augmenter le prix.

Harmonie (UN)

L’actif tombait dans une divergence baissière au cours des deux derniers jours. Cependant, un rebond notable a empêché d’encourir une nouvelle perte. Le prix est actuellement en train de prendre un immense élan haussier, car les acheteurs ont déjà sauté sur le coup.

Fait intéressant, le volume des transactions a également réussi à augmenter, créant plus de fluctuations de prix et de tendance. Le volume devrait augmenter très bientôt, ce qui pourrait aider le prix à regagner les positions perdues.

Collectivement, avec la baisse de la domination Bitcoin, de nombreux altcoins ont inculqué une tendance haussière. Et par conséquent, des altcoins comme ATOM, LINK, XTZ, ONE, etc. pourraient atteindre très bientôt un niveau élevé sur le marché haussier actuel. De plus, les prix BTC et ETH qui oscillent dans une tendance étroite pourraient bientôt briser les barrières.