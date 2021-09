Atomhawk ouvre un nouveau studio d’art au Royaume-Uni

La division Atomhawk de Sumo ouvre un tout nouveau studio d’art au Royaume-Uni.

L’emplacement de cette entreprise n’a pas encore été divulgué, mais ce serait le troisième site ouvert par Atomhawk. La société gère actuellement des studios à Gateshead au Royaume-Uni ainsi qu’à Vancouver au Canada.

Cette nouvelle entreprise sera dirigée par Nader Alikhani, qui était auparavant directeur du développement créatif au bureau de Vancouver de l’entreprise.

“Stratégiquement, Atomhawk a toujours cherché à fournir un support de développement visuel de bout en bout, et le nouveau studio d’art technique nous permet de garder une longueur d’avance en offrant la prochaine étape logique de nos services”, a déclaré Atomhawk HM Tim Wilson.

« Nos partenaires demandent de plus en plus de solutions techniques aux problèmes. Cette nouvelle équipe axée sur l’art technique permettra à Atomhawk de nouer des relations créatives plus profondes tout au long de la durée de vie des projets et de s’intégrer plus étroitement avec les systèmes et les pipelines du client. De plus, le studio d’art technique fournira des services de recherche et développement (R&D) pour créer des outils sur mesure pour aider les flux de travail existants utilisés ailleurs dans l’entreprise, tels que l’art conceptuel et la conception graphique animée.

Nader a ajouté : « Le rôle de l’artiste technique est de plus en plus important, comblant le fossé entre l’artiste traditionnel et le programmeur. Notre nouveau studio d’art technique étend la capacité des services existants d’Atomhawk et permet aux clients de puiser dans une solution de bout en bout plus complète qui couvre non seulement la conception conceptuelle mais également la mise en œuvre dans le moteur. La capacité de tirer parti de notre équipe d’art conceptuel et de conception de classe mondiale ainsi que le soutien au développement de jeux d’un large éventail de studios du groupe Sumo signifie qu’Atomhawk peut offrir un service de haute qualité, large et sur mesure, nous donnant une place unique sur le marché du développement externe.

