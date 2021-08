ATOS Stock a perdu son Covid Mojo et son pipeline ne parvient pas à impressionner

in

Les investisseurs de l’industrie biotechnologique ont connu quelques semaines difficiles. La référence FNB SPDR S&P Biotech (NYSEARCA :XBI) a chuté de 26 % depuis le sommet atteint en février de cette année. Cependant, Atossa Thérapeutique (NASDAQ :ATOS) l’action semble avoir résisté à la tendance baissière globale des biotechnologies.

Malgré la forte baisse par rapport aux sommets historiques de 9 $, l’action ATOS est toujours en hausse pour l’année, s’échangeant autour de 3,50 $ aujourd’hui. C’est une augmentation d’environ 270% depuis le début de cette année et juste avec sa moyenne mobile sur 200 jours de 3 $.

La question est de savoir si l’action ATOS est toujours un bon investissement à ces niveaux.

Atossa Therapeutics est une société biopharmaceutique au stade clinique axée sur deux lignes de traitement principales. Le premier est un traitement contre le cancer du sein. Le second est une paire de candidats-médicaments pour traiter les patients atteints de Covid-19.

La société est toujours en pré-revenu car ses traitements n’ont pas encore obtenu l’approbation de la FDA. Par conséquent, afin d’estimer une valeur pour l’entreprise, il est nécessaire d’accéder à ce pipeline clinique.

Nous devons connaître le potentiel des traitements d’Atossa et si cela justifie sa capitalisation boursière actuelle de 448 millions de dollars.

Stock ATOS et traitement du Covid

Les premières données semblent prometteuses pour les traitements Covid d’Atossa. AT-301, un spray nasal en cours de développement pour traiter les patients diagnostiqués avec Covid-19, a obtenu des résultats positifs de ses études de phase 1.

Le spray peut réduire et soulager les symptômes de Covid-19, ouvrant la voie à une option de traitement à domicile pour la maladie.

L’étude a porté sur 32 participants en bonne santé. Un seul d’entre eux a développé des effets secondaires modérés. Par conséquent, la conclusion de l’étude est que le traitement d’Atossa semble être sûr et bien toléré. La société vise à mener une étude de phase 2 aux États-Unis après avoir reçu des conseils de la FDA.

Ces résultats sont certainement encourageants. Cependant, je pense qu’ils sont un peu trop tard. La FDA n’accélérera aucun traitement étant donné qu’il existe déjà des vaccins pour prévenir Covid-19.

Atossa aurait besoin de l’approbation complète de la FDA plutôt que de l’EUA accordée aux premiers utilisateurs. Il faut généralement des années pour qu’un traitement soit approuvé par la FDA. Je ne m’attendrais pas à l’approbation de l’AT-301 avant au moins 2023.

De plus, les sociétés pharmaceutiques accélèrent la production de vaccins Covid-19 afin de répondre à la demande mondiale.

Moderna (NASDAQ :ARNm) a annoncé qu’elle doublait son usine de fabrication au Massachusetts et s’étendait au Canada. Bien que cela puisse sembler long, la plupart des experts prédisent que les vaccins Covid-19 devraient être facilement disponibles dans le monde entier d’ici 2023.

L’opportunité de marché de l’endoxifène est trop petite

L’autre médicament important dans le pipeline d’Atossa est son traitement contre le cancer du sein, l’endoxifène. Ce traitement est administré dans la « fenêtre d’opportunité » entre le diagnostic du cancer du sein et la chirurgie.

Atossa a récemment publié les résultats de la phase 2 de l’endoxifène. Le médicament a pu atteindre son critère d’évaluation principal car le traitement a entraîné une réduction de 65,1 % de l’activité des cellules tumorales.

La mesure de cette activité des cellules tumorales est appelée Ki-67. Pour les patients traités par Endoxifène, le Ki-67 est passé d’une moyenne de 25,6% à environ 6%. Cela valide l’endoxifène en tant que traitement, car des études ont montré qu’une réduction inférieure à 25 % du Ki-67 améliore la survie à long terme.

Passer la phase 2 est une réalisation importante pour toute entreprise de biotechnologie. Cependant, je suis préoccupé par la taille du marché de l’endoxifène.

La société a indiqué dans son 10-K que le marché potentiel de l’endoxifène s’élève à 1 milliard de dollars par an. Cela suppose qu’ils seront en mesure de saisir 100 % de parts de marché, ce qui est peu probable.

J’ai des doutes sur la part de marché que l’endoxifène peut réellement atteindre. L’endoxifène est similaire à une version orale du tamoxifène, un médicament contre le cancer du sein largement utilisé, limitant ainsi son potentiel de vol de marché.

À emporter pour les investisseurs

Je pense que les investisseurs ont peut-être été emportés par les actions ATOS. Je ne crois pas que ses opportunités de marché actuelles justifient sa capitalisation boursière de 448 millions de dollars. J’éviterais le stock d’ATOS.

