ATP 250 Majorque – Medvedev et Ruud se qualifient pour les quarts de finale

23/06/2021

23/06/2021

Daniel Medvedev, première graine de la table individuelle du Championnats de Majorque, est déjà en quarts de finale. Le Russe a fait ses débuts réussis au Mallorca Country Club Central, battant le Français Corentin Moutet en deux sets (6/4 et 6/2) après une heure et 23 minutes de jeu, remportant à Santa Ponça sa première victoire du parcours sur gazon dans sa course à Wimbledon.

Le Moscovite sera désormais mesuré en quarts de finale de l’ATP 250 à Majorque à Casper Ruud. Le joueur norvégien, cinquième tête de série du premier tournoi ATP à se jouer sur gazon en Espagne, atteint l’avant-dernier tour après avoir laissé les Français sur la route Gilles Simon (6/4 et 7/6[4]) et l’américain Tennys Sandgren (6/3 et 6/4).

LUI, BLESSÉ

Le deuxième favori de la boîte a dû faire ses adieux à l’improviste. Dominique Thiem n’a pas pu terminer son match contre Adrien mannarino lorsqu’il s’est retiré au changement de côté après le septième jeu, alors qu’il gagnait 5/2, souffrant d’une gêne au poignet de la main droite. L’Autrichien a demandé une assistance médicale et, après avoir appliqué un pansement, a décidé de ne pas continuer à exposer son état physique.

TOUR POUR BAPTISTE ET CARREÑO

Ce mercredi, les deux derniers Espagnols qui feront leurs débuts entreront en scène. Roberto Bautista, troisième tête de série, l’italien est mesuré Stefano Travaglia. Pour sa part pablo CarrenoQuatrièmement, il fera de même contre le Tchèque Jiri vesely.

AUTRES RÉSULTATS

Ruud (NOR) à Sandgren (États-Unis) 63 64

Lopez (ESP) à Khachanov (RUS) 46 62 64

Humbert (FRA) à Kecmanovic (SRB) 46 76 (3) 62

Querrey (USA) à Carballes (ESP) 57 64 76 (3)

–

Granollers (ESP) / Zeballos (ARG) à Jebavy (CZE) / Vesely (CZE) 62 36 12-10

Daniell (NZL) / Oswald (AUT) à Arends (NED) / Middelkoop (NED) 63 62

Djokovic (SRB) / Gomez-Herrera (ESP) à Brkic (BIH) / Cacic (SRB) 57 64 13-11

Molteni (ARG) / Vavassori (ITA) à [Alt] Pella (ARG) / Sousa (POR) 76 (3) 76 (6)

ORDRE DE JEU

Cour centrale 13h30

[4] P. Carreno Busta (ESP) contre J. Vesely (CZE)

[7] U. Humbert (FRA) vs S. Querrey (USA)

Pas avant 16h30

[1] M. Granollers (ESP) / H. Zeballos (ARG) vs N. Djokovic (SRB) / C. Gomez (ESP)

S. Travaglia (ITA) contre [3] [WC] R. Bautista Agut (ESP)

Piste 1 13:30

J. Erlich (ISR) / A. Vasilevski (BLR) contre [2] M. Daniell (NZL) / P. Oswald (AUT)

Pas avant 15h00

J. Thompson (AUS) c. [Q] L. Klein (SVK)

[3] O. Marach (AUT) / A. Qureshi (PAK) contre A. Mannarino (FRA) / M. Reyes (MEX)