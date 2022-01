ATP 250 Melbourne – Nadal remporte son premier titre de l’année contre Cressy

09/01/2022 à 11:21 CET

Premier tournoi auquel il participe en 2022 et premier titre pour Rafael Nadal. Le manacorí n’a pas soulevé de trophée sur le circuit ATP depuis plus de sept mois (Masters 1000 à Rome en mai) et aujourd’hui il l’a refait à Melbourne pour bien commencer votre saison. Ajouter 89 titres individuels tout au long de sa carrière.

Dans l’un des tournois préparatoires à la Open d’Australie 2022, l’Espagnol a fini par accumuler les bons sentiments tout au long de la semaine et l’a culminé en s’imposant, non sans enfiler sa salopette en finale (7-6 (6) et 6-3, en 1h43′), l’Américain Maxime Cressy, 112e de l’ATP et qu’il a atteint cette finale de la phase précédente. Pas un seul set n’a été laissé en route.

Anticipation hors de ce monde 😲 @ RafaelNadal • #MelbourneTennis pic.twitter.com/T7aSA4gkTz – #AusOpen (@AustralianOpen) 9 janvier 2022

PROCHAIN ​​ARRÊT, AUSTRALIE OUVERT

Malgré avoir remporté le titre au Melbourne Summer Set, Nadal ne montera pas dans le classement ATP et reste sixième dans ce classement avec 4 875 points.

Prochain arrêt Rafa Ce sera déjà le premier Grand Chelem de l’année (du 17 au 30 janvier) qui se déroulera à Melbourne Park et dans lequel il repartira, encore une fois, comme l’un des favoris au triomphe final.