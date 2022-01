ATP Cup 2022 – Programme et où regarder Espagne-Serbie à la télévision

01/03/2022

Le à 08:08 CET

Ronald goncalves

L’Espagne conteste la Coupe ATP 2022 et, ce mercredi 5 janvier, il affronte Serbie dans la dernière série de la phase de groupes. Nous vous disons eLe calendrier et où regarder les matchs de l’Espagne dans cette Coupe ATP.

L’Armada a déjà remporté ses deux premiers engagements contre le Chili et la Norvège et se positionne en leader du groupe, caressant déjà les demi-finales de la Coupe ATP 2022. Ladite série aura lieu les 7 et 8 janvier et la finale aura lieu en janvier. 9 janvier.

HORAIRE ET O VOIR L’ESPAGNE-SERBIE DE L’ATP CUP

En Espagne, tous les matchs auxquels participe l’équipe espagnole peuvent être vus en direct via Movistar +.

Espagne contre Serbie: mercredi 5 janvier à 7h30 (CET) et à 8h50 (CET).

Sur le site SPORT vous trouverez lesune chronique des jeux et aussi la dernière heure de tout ce qui se passe dans la Coupe ATP 2022.