ATP Cup 2022 – Programme, groupes et programmes de tous les matchs

12/08/2021

Le à 09:41 CET

.

L’équipe espagnole dirigée par Roberto Bautista (19 ans) et Pablo Carreño (20 ans) Il sera présenté le jour du Nouvel An dans la Coupe ATP contre le Chili, dirigée par Cristian Garin (17), dans ce qui sera le premier match de la phase de groupes.

Le choc des Espagnols contre l’équipe sud-américaine se jouera dans la matinée à la Ken Rosewell Arena de Sydney et sera composé du premier individuel à affrontera Carreño avec Alejandro Tabilo (138), le deuxième individuel qu’ils joueront Bautista et Garin, ainsi que pour les doubles qui seront déterminés une fois les deux premiers matchs terminés.

L’équipe espagnole affrontera au deuxième tour du groupe A contre la Norvège (3 janvier) et la Serbie en troisième (5 janvier), et doit gagner tous les matchs puisqu’une seule équipe se qualifiera pour le prochain tour d’une demi-finale qui se jouera les 7 et 8 janvier.

LA SERBIE, LA GRANDE RIVALE

Principale menace espagnole dans le groupe A, le numéro un mondial la Serbie Novak Djokovic, fera ses débuts dans la compétition par équipes le même jour mais de nuit contre le Norvégien de Casper Ruud (8).

L’équipe des Balkans n’aura a priori aucun problème du fait de La Norvège n’a qu’un seul top 100 dans leurs rangs.

En même temps que les Espagnols et les Chiliens débuteront la Coupe ATP à la Qudos Bank Arena de Sydney, les Argentins, emmenés par Diego Schwartzman (13), devant la modeste Georgia de Nikoloz Basilashvili (22).

La dernière confrontation qui aura lieu lors de la première journée de compétition sera celle entre l’équipe de Grèce, qui aura pour pilier Stefanos Tsitsipas (4), avec la Pologne, également limité par la présence de Herbert Hurkacz (9) comme le seul top 100.

La Russie, championne en titre, fera son premier pas dans le groupe B contre la Combiné autrichien Dominique Thiem (quinze), de sorte que le deuxième jour comportera un bataille de titans entre Daniel Medvedev (2) et Thiem, vainqueurs des deux dernières éditions de l’US Open.

Les deux autres membres du groupe B, L’Italie et l’hôte australien se rencontreront en duel qui se jouera de nuit dans la Kent Rosewell Arena au même titre que l’autre battle du même groupe.

Dans l’autre lieu, la Qudos Bank Arena à Sydney, le choc aura lieu dans la matinée États-Unis et Canadaainsi que celui qui affrontera Allemagne et Grande-Bretagne sur le laissez-passer de nuit.

CALENDRIER COMPLET ATP CUP 2022

1er janvier matin : Chili vs. Espagne (KRA) et Argentine vs Géorgie (QBA)

1er janvier au soir : Serbie contre Norvège (KRA) et Grèce contre Pologne (QBA)

Matin du 2 janvier : Russie contre Autriche (KRA) et Canada contre États-Unis (QBA)

Nuit du 2 janvier : Italie contre Australie (KRA) et Allemagne contre Grande-Bretagne (QBA)

3 janvier demain : Pologne contre Géorgie (KRA) et Espagne contre Norvège (QBA)

3 janvier au soir : Grèce contre Argentine (KRA) et Serbie contre Chili (QBA)

Matin 4 janvier : Allemagne contre Etats-Unis (KRA) et Italie contre Autriche (QBA)

Nuit du 4 janvier : Canada contre Grande-Bretagne (KRA) et Russie contre Australie (QBA)

5 janvier demain : Norvège contre Chili (KRA) et Pologne contre Argentine (QBA)

5 janvier au soir : Serbie contre Espagne (KRA) et Grèce contre Géorgie (QBA)

6 janvier au matin : Russie contre Italie (KRA) et Grande-Bretagne contre Etats-Unis (QBA)

6 janvier au soir : Autriche contre Australie (KRA) et Allemagne contre Canada (QBA).

7 janvier : première demi-finale (vainqueur groupe A vs vainqueur groupe D)

8 janvier : deuxième demi-finale (vainqueur du groupe B vs vainqueur du groupe C)

9 janvier : fin.

Groupes de la Coupe ATP :

A : Serbie (Novak Djokovic, 1), Norvège (Casper Ruud, 8), Chili (Cristian Garín, 17) et Espagne (Roberto Bautista, 19).

B : Russie (Daniil Medvedev, 2), Italie (Matteo Berrettini, 7), Autriche (Dominic Thiem, 15) et Australie (Alex De Miñaur, 34).

C : Allemagne (Alexander Zverev, 3), Canada (Feliz Auger-Aliassime, 11), Grande-Bretagne (Cameron Norrie, 12) et États-Unis (Taylor Fritz, 23).

D : Grèce (Stefanos Tsitsipas, 4), Pologne (Herbert Hurkacz, 9), Argentine (Diego Schwartzman, 13) et Géorgie (Nikoloz Basilashvili, 22).