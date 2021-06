ATP Majorque – Medvedev bat Querrey et ouvre son record sur gazon

in

26/06/2021 à 19:10 CEST

Le joueur de tennis russe Daniel Medvedev, numéro deux mondial, a remporté son premier titre ATP sur gazon ce samedi en battant l’Américain Sam Querrey 6-4 et 6-2 dans le grande finale du championnat de Majorque disputé sur le court central du Country Club de Santa Ponsa.

Medvedev a justifié le statut de grand favori avec lequel il est arrivé à Majorque Oui n’a donné aucune option à un Querrey qui a échoué avec sa meilleure arme : le service.

Jusqu’à ce que cinq doubles fautes commises par le Californien, 33 ans et numéro 60 au classement ATP, dont trois dans le premier set avec une égalité 3-3 au tableau d’affichage.

La première pause de service que la Russie a réalisé a été décisif pour gagner l’ensemble (6-4) en 36 minutes.

Querrey a également commencé le deuxième set en abandonnant son service. contre Medvedev, qui a maintenu le haut niveau de jeu qui l’a conduit à la conquête de son onzième tournoi ATP, dont dix sur dur, à soulevez votre premier trophée sur l’herbe.

Le joueur numéro 2 au classement ATP Il était heureux au pied de la piste, juste après le match : “Je félicite Sam, a fait un super tournoi; pour moi ce titre en herbe est très important et On verra ce qui se passera à Wimbledon“, a-t-il indiqué en référence au troisième Grand Chelem de la saison qui se disputera à partir de la semaine prochaine.

Medvedev a atteint la finale à Majorque après avoir battu dans le tours précédents au français Corentin Moutet, norvégien Ruud Casper et en espagnol Pablo Carreño.

LE DOUBLE POUR BOLELLI ET GONZÁLEZ

Au double, les qualification il a été afin de la duo formé par l’italien Sandro Bolelli et l’argentine M. González après avoir battu le Néo-Zélandais Marcus Daniel et l’autrichien Phillips Oswald par 6-1 et 7-5.

Dans ce mode Le Serbe Novak Djokovic atteint la finale, numéro un mondial, et Carlos Gómez-Herrera, mais ils ont démissionné le disputer par la blessure à une cheville de l’Espagnol.

le Majorque ATP, premier tournoi de la catégorie ATP qui se déroule sur l’île 19 ans plus tard, et aussi, le premier sur herbe à se dérouler en Espagne, il a distribué 800 000 euros de prix.