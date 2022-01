atractivo reloj Samsung con una rebaja brutal en Amazon

Tener un smartwatch se ha convertido en algo de lo más habituel, ya que sus funciones resultan basta te útiles en el día a día (y, además, permite no tener que sacar de forma constanteel teléfono del bolsillo). Pues bien, si estás buscando un modelo que permita instalar aplicaciones, te mostramos uno de Samsung que tiene una oferta spectaculaire.

El lugar en el que vas a encontrar la promoción de la que estamos hablando es Amazon, una de las mayores tiendas online qu’existen en la actualidad y que ofrece una fiabilidad excelente. El modelo en cuestión es el Samsung Galaxy Watch3, uno de los más avanzados que tiene la firma coreana actualmente en el mercado. El caso, es que ahora mismo el descuento existente es del 48%, por lo que te ahorras nada menos que 225,70 euros. Una autentica ganga. Este es el enlace de compra que debes utilizar y donde no tienes que pagar gastos de envío si tienes una cuenta Prime :

Lo tiene todo este smartwatch de Samsung

Esto lo decimos debido a que vas a poder darle un uso muy amplio a este wearable, ya que es ten válido para controlar las notifications que llegan a los smartphones con los que está sincronizado como a la hora de ser un complemento ideal para hacer deporte. En este último caso hay que destacar dos detalles importantes: el primero es que este reloj inteligente tiene resistencia al agua, por lo que te pudes hasta bañar con el puesto. Además, su gran cantidad de sensores, combinado con un GPS ; le permis reconocer toda la actividad física que realizas a lo largo del día.

El sistema operativo que hay en el interior del Samsung Galaxy Watch3 es Tizen, un desarrollo propietario del propio fabricante. Entre sus virtudes está la de permitir la instalación de una gran cantidad de aplicaciones, muchas de ellas gratuitas que están available in una tienda al más puro estilo Play Store. Además, también es destacable que es muy sencillo de utilizar y que no le falta compatibilidad tanto con iOS como con Android, por lo que no vas a encontrar problemas en este apartado.

Un acabado de excelente calidad en el reloj

Este es de las mejores características que encontrarás en el accesorio del que hablamos, ya que el material utilizado para fabricar su esfera es acero, por lo que combina un aspecto llamativo con una alta resistencia. Además, su correa -que se puede cambiar con facilidad en el Samsung Galaxy Watch3– es de cuero, por lo que acompaña a la perfección a lo antes mencionado. Por cierto, que la pantalla AMOLED integrada es una excelente calidad, ya que es a color y tiene una alta resolución por lo que verás todo con gran precisión.

Con todo lo que hemos comentado, y teniendo en cuenta que este smartwatch Samsung está casia a la mitad de precio en Amazon y cuenta con detalles tan llamativos como por ejemplo que su bisel es giratorio para poder navegar por los menús de las aplicaciones, creemos que ahora mismo es un excelente momento para comprar este producto ya que ofrece todo lo que se suele buscar… como por ejemplo una excelente relación calidad/precio.