Atrangi Re s’ouvre sur des critiques chaleureuses, la magie de l’acteur Dhanush et la musique d’AR Rahman gagnent les cœurs

Le film réalisé par Anand L Rai, qui a Kumar, Sara Ali Khan et Dhanush dans le rôle principal, a été chaleureusement accueilli grâce à la solide performance de Dhanush et Khan ainsi qu’à la musique émouvante du compositeur de musique vétéran AR Rahman.

Akshay Kumar starrer Atrangi Re est sorti aujourd’hui et semble avoir gagné le cœur du public et des critiques. Le film réalisé par Anand L Rai, qui a Kumar, Sara Ali Khan et Dhanush dans le rôle principal, a été chaleureusement accueilli grâce à la solide performance de Dhanush et Khan ainsi qu’à la musique émouvante du compositeur de musique vétéran AR Rahman. Parmi ceux qui ont regardé le film dans les premières émissions du film figurent des critiques de cinéma comme Ashoke Pandit, Rajasekar, Rames Bala, Sreedhar Pillai et Kamal R Khan, entre autres.

Le cinéaste Ashoke Pandit a décrit le film comme un morceau du cœur du réalisateur Anand L Rai et a déclaré que la musique composée par AR Rahman est l’âme du film. Faisant l’éloge de l’acteur de Raanjhanna, Pandit a déclaré que la simplicité de Dhanush était magique dans le film. Attribuant une note de 3,2 étoiles sur cinq, le critique noté Rajasekar a déclaré que la paire de Dhanush et Sara Ali Khan est brillante, intense et sympathique. Une note similaire a été attribuée par le critique Ramesh Bala qui a attribué au film 3,5 étoiles sur 5 et a noté que le film est sur le point de solidifier le fandom de l’acteur Dhanush au cœur de l’hindi. Bala a déclaré que le public est toujours surpris par quelque chose de nouveau que l’acteur Dhanush apporte à chaque film dont il fait partie.

Le critique de cinéma Kamaal R Khan, qui alimente généralement les controverses avec sa critique des films, a également fait l’éloge du film. Le critique a noté que le film présente un concept nouveau et émotionnel dans le film. Qualifiant le réalisateur Anand L Rai de meilleur, Khan a déclaré que tous les acteurs ont fait un excellent travail dans le film avec la magie créée par le compositeur AR Rahman.

Cependant, toutes les critiques du film n’étaient pas positives, car la célèbre critique de cinéma de l’Indian Express, Shubhra Gupta, a écrit dans sa critique que le film était censé être une tournée mystérieuse et magique, mais qu’il s’est soldé par un raté. Gupta a déclaré que la prémisse du film et le nouveau concept sont prometteurs, mais l’exécution du film est une spirale descendante. Gupta dans sa critique n’a attribué que 1,5 étoile au film sur cinq.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.