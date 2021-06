Atreyu annonce une tournée américaine à l’automne 2021 avec Crown The Empire, Tetrarch, Saul et Defying Decay

ATREYU a annoncé sa première tournée en soutien au prochain album du groupe, “Baptiser”. Le trek américain débutera le 9 novembre à Dallas et se poursuivra jusqu’au 16 décembre à Santa Ana, en Californie. Le soutien sur la tournée viendra de COURONNER L’EMPIRE, TÉTRARCHE, SAULL et DÉFIER LA DÉCROISSANCE.

ATREYU est impatient de reprendre la route et d’interpréter des chansons du nouveau disque (et au-delà) pour sa légion de fans dévoués.

“C’est maintenant?!” dit le groupe. “Nous sommes ravis de reprendre enfin la route et de vous voir tous. Nous avons hâte de célébrer ce chapitre de ATREYU avec nos fans inconditionnels. Cette tournée va vraiment entrer dans les livres d’histoire pour nous. Faisons cela!”

Des dates de tournée:

09 novembre – Dallas, TX – Gas Monkey Bar And Grill



10 novembre – Houston, Texas – L’entrepôt



11 novembre – La Nouvelle-Orléans, LA – République NOLA



13 novembre – Daytona, Floride – Bienvenue à Rockville



15 novembre – Atlanta, GA – La mascarade



16 novembre – Charlotte, Caroline du Nord – Le métro



17 novembre – Baltimore, MD – Rams Head Live



19 novembre – Pittsburgh, Pennsylvanie – Le Roxian



20 novembre – Sayreville, NJ – Salle de bal Starland



21 novembre – New York, NY – Webster Hall



22 novembre – Albany, NY – Empire Live



23 novembre – Hartford, CT – Le Webster



24 novembre – Worcester, MA – Le Palladium



26 novembre – Détroit, MI – The Majestic



27 novembre – Columbus, OH Newport Music Hall



30 novembre – Cleveland, OH – L’Agora



01 déc. – Grand Rapids, MI – L’intersection



02 décembre – Joliet, Illinois – La Forge



03 décembre – Belvidere, IL – L’Apollo Theatre AC



04 décembre – Minneapolis, MN – Skyway Theatre



06 décembre – Kansas City, MO – Le Truman



Déc. 07 – Denver, CO – Le Sommet



09 décembre – Salt Lake City, UT – The Depot



10 décembre – Boise, ID – Knitting Factory



11 décembre – Portland, OR – Roseland



12 décembre – Seattle, WA – Le Crocadile



14 décembre – Santa Cruz, Californie – Le catalyseur



15 décembre – San Diego, Californie – House of Blues



16 décembre – Santa Ana, Californie – L’Observatoire

À remettre le 4 juin “Baptiser” Des marques ATREYUle premier album de depuis le départ du chanteur Alex Varkatzas Septembre dernier. Le LP présente ATREYUla gamme actuelle de Brandon Saller se concentrant complètement sur le chant après avoir précédemment partagé le chant principal avec Varkatzas pendant la plus grande partie des deux décennies d’existence du groupe. Assis derrière le kit est Saller‘s CONTRE VENTS ET MARÉES compagnon de groupe Kyle Rosa, qui avait remplacé Saller à la batterie en 2019 après Varkatzas s’est retiré de la tournée européenne du groupe tout en faisant face à de graves problèmes de dos et de hernie.

ATREYU travaillé sur “Baptiser” avec le producteur John Feldmann, qui a précédemment dirigé l’édition 2018 “Dans notre sillage” et le premier album de 2007 « Voiles de plomb, ancre en papier ».

Saller a parlé à Rock Sound du Royaume-Uni du “Baptiser” titre de l’album : « Pour des raisons évidentes, je pense que les gens ont vu, ou verront, le titre de l’album et comprendront d’où nous venons. beaucoup de gens ont besoin en ce moment. Je pense que les gens ont besoin du concept ou de l’idée déclenchée dans leur cerveau qu’un nouveau départ est quelque chose qui peut exister. Et je pense que beaucoup de gens, surtout au cours de la dernière année, restent coincés dans une ornière négative ou une sorte d’ornière indéterminée. Et en plus d’être une sorte de nouveau départ et un nouveau départ pour nous, nous espérons que ce sera aussi cette idée pour les gens, car nous en avons tous besoin en ce moment. cette secousse pour ramener les choses à la normale, même dans votre esprit.”

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).