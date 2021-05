Atreyu publie le clip de ‘Catastrophe’

Metallers de Californie ATREYU ont publié le clip officiel de leur nouvelle chanson “Catastrophe”. Le morceau est tiré du prochain album du groupe, “Baptiser”, qui est due le 4 juin via Dossiers Spinefarm. Le clip, qui présente des camées de membres de RIEN DE PLUS, TRIVIUM, ICE NINE KILLS, HYRO LE HÉROS, MAUVAIS LOUPS et SILVERSTEIN, arrive six mois après la sortie de “Sauvez-nous”, qui était le premier goût de ATREYUla musique depuis le départ du chanteur Alex Varkatzas en septembre.

“‘Catastrophe’ est, en substance, une chanson d’amour apocalyptique, ” ATREYU révèle. “Nous avons adopté une approche plus imaginative des sentiments que nous ressentions en tant qu’individus et le reste de la planète. Le monde avait l’impression de s’effondrer autour de nous. Rien n’était certain, et le stress et l’obscurité venaient sous tous les angles. . Mais vivre tout cela avec quelqu’un que vous aimez vraiment a rendu tout ça bien. “

“Catastrophe” vitrines ATREYULineup actuel composé de batteur Brandon Saller se concentrant complètement sur le chant après avoir déjà partagé des voix principales avec Varkatzas pour la plupart des deux décennies d’existence du groupe. Assis derrière le kit est Sallerde CONTRE VENTS ET MARÉES camarade de groupe Kyle Rosa, qui avait rempli pour Saller à la batterie en 2019 après Varkatzas s’est retiré de la tournée européenne du groupe tout en faisant face à de graves problèmes de dos et de hernie.

“Baptiser” liste des pistes:

01. Étranges pouvoirs de la prophétie



02. Baptiser



03. Sauvez-nous



04. Sous-estimé



05. Cassé à nouveau



06. Cannabis



07. Poids mort



08. Catastrophe



09. Fucked Up



dix. Sabotez-moi



11. Intouchable (feat. Jacoby Shaddix)



12. Peu importe ce que



13. Oubli (feat. Matt Heafy)



14. Rester



15. guerrier (avec Travis Barker)

Interrogé dans une récente interview avec le “Podcast RRBG” si les fans ont répondu positivement à ATREYUchangement de gamme, guitariste Travis Miguel a dit: “Pour la plupart, oui. Il y a évidemment des opposants et des gens qui sont déçus. Et c’est tout à fait bien – je veux dire, nous nous attendions tous à cela. Parce que le changement, quelle que soit sa forme ou forme, peut vraiment être très inconfortable. Surtout pour un groupe qui perd son frontman, beaucoup de groupes, soit ils prospèrent, soit ça ne résonne tout simplement pas de la même manière avec les auditeurs. Brandon, évidemment, a fait à peu près 50 pour cent des voix sur tous ATREYU trucs de toute façon. Et il a travaillé son cul en quelque sorte de transition du mec littéralement derrière la batterie vers le devant de la scène.

“Cela étant dit, pas l’été dernier, mais en 2019, nous avons fait une tournée en Europe, et Alex, à l’époque, il s’était blessé au dos et il ne pouvait littéralement pas s’asseoir dans un avion pendant 11, 12 heures pour survoler l’Europe, alors il a dû s’asseoir celui-là », a-t-il poursuivi. L’Europe avec cette gamme que nous avons maintenant. Donc il n’y a pas eu beaucoup de réflexion [put into it]. C’était en quelque sorte une évidence. Kyle Rosa, qui joue maintenant de la batterie pour nous, c’était presque comme si c’était son essai, et nous ne le savions même pas. Donc c’est un peu bizarre comment les choses se passent. “

Parlant de la direction musicale du nouveau ATREYU Matériel, Travis a déclaré: “Il y a bien des bangers lourds là-dedans. C’est définitivement ATREYU, ce qui pourrait signifier à peu près n’importe quoi, vraiment. Beaucoup de gens considéreraient cette musique complètement merdique. Certaines personnes pensent que c’est la meilleure chose au monde. C’est un peu partout, vraiment, c’est un peu ce que nous avons toujours fait. “

ATREYU a passé les deux premiers mois de 2020 à travailler sur le matériel de son huitième album avec le producteur John Feldmann, qui dirigeait auparavant 2018 “Dans notre éveil” et le LP Breakout de 2007 “Voiles de plomb, ancre de papier”.

En août 2019, ATREYU a publié une édition de luxe de “Dans notre éveil” passant par Dossiers Spinefarm. La nouvelle version comportait l’original “Dans notre éveil” album, avec sept pistes supplémentaires. Le matériel bonus comprenait les faces B des sessions pour les deux “Dans notre éveil” et 2015 “Longue vie”, ainsi que des versions alternatives de la piste titre et “C’est maintenant” de “Dans notre éveil”. L’édition de luxe comportait des illustrations entièrement repensées et un total de 19 chansons.



