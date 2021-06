Atreyu sort le clip de la chanson titre “Baptize”

métallurgistes californiens ATREYU ont sorti le clip officiel de la chanson titre de leur nouvel album, “Baptiser”. Le LP est disponible aujourd’hui (vendredi 4 juin) via Dossiers Spinefarm.

“Baptiser” Des marques ATREYUle premier album de depuis le départ du chanteur Alex Varkatzas Septembre dernier. Le LP présente ATREYUla gamme actuelle de Brandon Saller se concentrant complètement sur le chant après avoir précédemment partagé le chant principal avec Varkatzas pendant la plus grande partie des deux décennies d’existence du groupe. Assis derrière le kit est Saller‘s CONTRE VENTS ET MARÉES compagnon de groupe Kyle Rosa, qui avait remplacé Saller à la batterie en 2019 après Varkatzas s’est retiré de la tournée européenne du groupe tout en faisant face à de graves problèmes de dos et de hernie.

“Baptiser” liste des pistes :

01. Pouvoirs étranges de la prophétie



02. Baptiser



03. Sauvez-nous



04. Sous-estimé



05. Cassé à nouveau



06. Cannabis



07. Poids mort



08. Catastrophe



09. Baisé



dix. Sabotez-moi



11. Intouchable (feat. Jacoby Shaddix)



12. Peu importe ce que



13. Oubli (feat. Matt Heafy)



14. Rester



15. guerrier (feat. Travis Barker)

Interrogé dans une récente interview avec le “RRBG Podcast” si les fans ont répondu positivement à ATREYUchangement de line-up, guitariste Travis Miguel a déclaré: “Pour la plupart, oui. Il y a évidemment des opposants et des gens qui sont dégoûtés. Et c’est tout à fait bien – je veux dire, nous nous attendions tous à ça. Parce que le changement sous n’importe quelle forme, vraiment, peut être très inconfortable. Surtout pour un groupe qui perd son leader, beaucoup de groupes, soit ils prospèrent, soit cela ne résonne pas de la même manière auprès des auditeurs. Mais heureusement, ce n’est pas comme si un parfait inconnu arrivait et se dirigeait vers le frontman. Brandon, évidemment, a fait à peu près 50 pour cent de la voix sur tous ATREYU des trucs quand même. Et il a travaillé comme un fou pour passer de littéralement le mec derrière la batterie à l’avant de la scène.

“Cela étant dit, pas l’été dernier, mais en 2019, nous avons fait une tournée en Europe, et Alexis, à l’époque, il s’était blessé au dos et il ne pouvait littéralement pas s’asseoir dans un avion pendant 11, 12 heures pour voler vers l’Europe, il a donc dû s’asseoir celui-là “, a-t-il poursuivi. ” Alors nous sommes allés à Europe avec cette gamme que nous avons maintenant. Donc il n’y avait pas beaucoup de réflexion [put into it]. C’était en quelque sorte une évidence. Kyle Rosa, qui joue maintenant de la batterie pour nous, c’était presque comme si c’était son essai, et nous ne le savions même pas. C’est donc un peu bizarre comment les choses se déroulent.”

Parlant de la direction musicale du nouveau ATREYU Matériel, Travis a déclaré: “Il y a définitivement des gros bangers là-bas. C’est définitivement ATREYU, ce qui pourrait signifier à peu près n’importe quoi, vraiment. Beaucoup de gens considéreraient cette musique complètement merdique. Certaines personnes pensent que c’est la plus grande chose sur terre. C’est partout, vraiment, c’est un peu ce que nous avons toujours fait.”

ATREYU travaillé sur “Baptiser” avec le producteur John Feldmann, qui a précédemment dirigé l’édition 2018 “Dans notre sillage” et le premier album de 2007 « Voiles de plomb, ancre en papier ».

Saller a parlé à Rock Sound du Royaume-Uni de la “Baptiser” titre de l’album : “Pour des raisons évidentes, je pense que les gens ont vu, ou verront, le titre de l’album et comprendront d’où nous venons. Mais je pense qu’il s’applique plus judicieusement à un spectre plus large de ce que je pense beaucoup de gens ont besoin en ce moment. Je pense que les gens ont besoin du concept ou de l’idée déclenchée dans leur cerveau qu’un nouveau départ est quelque chose qui peut exister. Et je pense que beaucoup de gens, surtout au cours de la dernière année, restent coincés dans une ornière négative ou une sorte d’ornière indéterminée. Et en plus d’être une sorte de nouveau départ et un nouveau départ pour nous, nous espérons que ce sera en quelque sorte cette idée pour les gens aussi, parce que nous en avons tous besoin en ce moment. cette secousse pour ramener les choses à la normale, même dans votre esprit.”



