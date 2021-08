Atreyu sort un remix de “Warrior” avec Travis Barker et Zero 9:36

métallurgistes californiens ATREYU ont abandonné le remix de leur single actuel “Guerrier”, avec CLIGNOTANT-182 le batteur Travis Barker et Zéro 9:36. Découvrez-le ci-dessous.

La chanson, qui a été décrite comme « inspirante » par Fil audio et “explosif” par Presse alternative, apparaît sur leur John Feldmann-album produit “Baptiser”, maintenant disponible via Spinefarm. La piste a été entièrement adoptée par les fans et au-delà, car elle approche rapidement du Top 10 à la radio rock et a déjà accumulé 15 millions de streams.

“‘Guerrier’ a été une bête de piste depuis sa sortie “, dit le groupe. ” C’est une chose tellement incroyable de le voir grandir et se connecter avec les gens. Le temps est venu pour un nouveau regard. Entrer Zéro 9:36. Même super ‘Guerrier’ goût. Nouveau et amélioré ‘Guerrier’ saveur.”

En ce qui concerne la façon dont le Aboyeur la collaboration est née, ATREYU leader Brandon Saller dit à Detroit WRIF station de radio : « Cela est venu de manière vraiment organique. John Feldmann, qui a produit l’album — nous faisons des disques avec lui depuis plus d’une décennie, et c’est le troisième disque que nous faisons avec lui. Il travaille très étroitement avec Travis sur beaucoup de [things] – il a fait beaucoup de CLIGNER enregistre, et fait beaucoup de projets avec Travis. Donc [Travis] est assez souvent dans et hors de la maison, comme quelques fois par semaine. Juste, comme, ‘Quoi de neuf, Trav?’ Il passera et il parlera à John, puis il s’en va.

“Lorsque ‘Guerrier’ est venu, j’ai eu le concept de vouloir faire un très gros pont que je voulais sentir comme si vous étiez des mi-gradins lors d’un match de football au lycée – cette énergie de la batterie et ce genre de puissance”, Saller a continué. “Et je ne suis pas un marcheur techniquement entraîné [band player]. Je n’ai jamais été dans une fanfare ; Je n’ai jamais été un gars rudimentaire. Je n’ai jamais fait ça. Je voulais juste être comme Animal de Les Muppets et battre des tambours. Alors je me suis dit : ‘Je ne veux pas essayer de faire semblant, parce que ça ne sonnera pas comme c’est censé être. Je veux avoir quelqu’un de réel. Et, évidemment, Travis est si bon à cela; il tue tout ce royaume. Il était donc ravi de le faire. Il est entré et a juste posé un tas de couches sur des couches sur des couches, et il semble que je le voulais – comme si vous étiez au milieu d’un match de football… Une chanson comme ‘Guerrier’, avec le sujet aussi, du point de vue sonore, il fallait que cela corresponde à la puissance des paroles.”

“Baptiser” Des marques ATREYUle premier album de depuis le départ du chanteur Alex Varkatzas en septembre 2020. Le LP présente ATREYUla gamme actuelle de Saller se concentrant complètement sur le chant après avoir précédemment partagé le chant principal avec Varkatzas pendant la majeure partie de l’existence de plus de deux décennies du groupe. Assis derrière le kit est Saller‘s CONTRE VENTS ET MARÉES compagnon de groupe Kyle Rosa, qui avait remplacé Saller à la batterie en 2019 après Varkatzas s’est retiré de la tournée européenne du groupe tout en faisant face à de graves problèmes de dos et de hernie.

ATREYU précédemment déclaré à propos de “Guerrier”: “‘Guerrier’ est une chanson sur la persévérance et le fait de ne jamais abandonner. Nous espérons que cette chanson pourra être la pièce du puzzle qui aidera les gens à se rendre compte que nous avons TOUS la capacité de grandir. Parfois, la grandeur peut exister dans l’ombre et des vies enfouies sous la négativité, les traumatismes ou l’anxiété. ‘Guerrier’ consiste à chercher à travers toutes ces ténèbres sans fin pour enfin trouver le lever du soleil.”

ATREYU se lancera dans le titre “Baptiser” tournée cet automne. Le trek américain débutera le 9 novembre à Dallas et se terminera le 16 décembre à Santa Ana en ATREYUest originaire du comté d’Orange, en Californie. Le trek mettra en vedette des invités spéciaux COURONNER L’EMPIRE, TÉTRARCHE, SAULL et DÉFIER LA DÉCROISSANCE.



