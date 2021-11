Atrocités de David Fuller : La douleur d’une mère envers un homme qui a abusé sexuellement de 100 corps | Royaume-Uni | Nouvelles

David Fuller, un homme de 67 ans de l’East Sussex, a plaidé coupable d’avoir agressé sexuellement plus de 99 femmes pendant qu’il travaillait dans un hôpital. Nevres Kemal, assistante sociale et mère d’Azra, a déclaré à Sky News qu’elle ne laisserait pas le problème se taire.

Elle n’essaiera pas non plus de repousser sa connaissance des atrocités commises contre sa fille – et contre de nombreuses autres – au fond de son esprit.

Au lieu de cela, elle s’est engagée dans sa « mission » de veiller à ce que justice soit rendue.

« J’ai essayé de protéger Azra toute sa vie », a-t-elle déclaré.

« Et quand elle était vraiment impuissante, allongée là encore, violée et maltraitée et ne pouvait pas crier, ne pouvait pas m’appeler, ne pouvait pas appeler la police – je ferai en sorte que sa voix soit entendue et que justice soit rendue. »

Azra est décédé à l’âge de 24 ans.

Fuller, responsable de la maintenance électrique, a d’abord attaqué la jeune femme quelques heures avant que Nevres, sa mère, ne vienne à la morgue lui faire ses adieux.

Il a attaqué à nouveau quelques heures après son départ.

« J’avais passé deux heures à la morgue à coucher avec elle. Et cela m’a apporté une sorte de réconfort. Je ne savais pas que ma fille avait été violée avant ce jour-là et le soir de ce jour-là », a déclaré Nevres dans un récit profondément bouleversant.

« Alors, pendant que je caresse les cheveux de ma fille, dormant sur ses cheveux, un homme avait… rampé sur sa peau… Et il y a moi qui embrasse et câline et dis mes derniers adieux. »

Fuller a enregistré ses atrocités sur un appareil photo numérique compact.

Les policiers qui ont perquisitionné son domicile ont trouvé une boîte artisanale cachée dans un placard qui contenait quatre disques durs contenant des millions d’images et de vidéos indécentes.

On a dit au tribunal de Maidstone que ceux-ci contenaient « une bibliothèque d’une dépravation sexuelle inimaginable ».

Fuller a également plaidé coupable du meurtre de deux femmes en 1987.

Il a également des antécédents d’au moins 30 cambriolages – dont aucun pour lequel il n’a été condamné – dans les années 1970.

La fiducie de l’hôpital dans laquelle il travaillait a lancé une enquête pour savoir si davantage aurait pu être fait pour empêcher les événements horribles de se produire.

Nevres a déclaré au chef de l’exécutif de la fiducie lors d’une réunion qu’il devrait démissionner.

« Si vous êtes vraiment, vraiment désolé, vous prendrez sûrement vos responsabilités et démissionnerez. »