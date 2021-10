AT&T 5G s’accélère avec le lancement de la bande C en tant que 5G+ en décembre

AT&T a dévoilé ses plans pour la prochaine phase de son expansion 5G+. Le surnom fait référence au mmWave 5G de l’opérateur, mais la société a annoncé que son prochain spectre en bande C tomberait également sous la 5G+.

Le spectre de la bande C se situe entre mmWave et la 5G à bande basse et offre une couverture et des vitesses bien meilleures que celles de mmWave et du spectre à bande basse, respectivement.

En février 2021, AT&T a acheté 80 MHz de spectre en bande C dans le cadre d’une vente aux enchères de la FCC à utiliser pour la 5G. Depuis lors, AT&T a testé de manière agressive le déploiement de la bande C afin qu’il puisse être prêt à fonctionner dès que le spectre serait disponible pour le déploiement.

Ce spectre, également connu sous le nom de bande moyenne, se situe entre 3,7 GHz et 4 GHz et constitue un juste milieu efficace entre mmWave et la 5G à bande basse. Ce spectre bénéficie également d’être nouveau dans les réseaux cellulaires, ce qui signifie qu’AT&T n’aura pas besoin de retirer le spectre du reste de son réseau pour le déployer.

La bande C 5G permettra à AT&T de couvrir les zones suburbaines et urbaines avec une capacité suffisante pour fournir des vitesses élevées sans avoir besoin d’un mât 5G à chaque coin de rue. Sa couverture 5G à bande basse existante sera toujours utile pour combler les lacunes et parfaite pour les environnements à faible densité qui doivent tirer le meilleur parti de moins de tours 5G. Si vous vivez dans le pays, vous utiliserez probablement principalement le réseau à bande basse, mais en raison de la population plus faible, vous devriez toujours avoir beaucoup de vitesse.

Alors qu’AT&T est toujours à la traîne de T-Mobile en matière de couverture, il est sur le point de faire un retour rapide. Actuellement, T-Mobile couvre un nombre impressionnant de 308 millions de personnes avec son réseau 5G à bande basse et 186 millions avec sa 5G à bande moyenne à 2,5 GHz. AT&T prévoit de couvrir 70 à 75 millions de personnes avec la bande C 5G d’ici la fin de 2022, avec jusqu’à 200 millions de personnes couvertes d’ici la fin de 2023. Avec l’un des réseaux LTE les plus rapides du marché et une couverture mmWave qui continue de croître, AT&T est toujours une excellente option pour beaucoup.

AT&T inclut également l’accès à la 5G avec tous ses forfaits illimités maintenant, ce qui signifie que vous n’aurez besoin que de l’un des meilleurs téléphones Android avec prise en charge de la 5G sur le réseau d’AT&T pour tirer le meilleur parti du réseau.

